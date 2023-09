Powstał ranking najinteligentniejszych krajów. Na którym miejscu Polska?

Powstał ranking najinteligentniejszych krajów świata. Wyniki zebrano ze strony Międzynarodowego Rejestru IQ. To tam można wypełnić test na inteligencję, który składa się z 40 pytań. Mają one za zadanie sprawdzić umiejętności uczenia się, rozumienia, tworzenia koncepcji, przetwarzania informacji czy używania zasad logiki. W 2022 rok test rozwiązało 1 565 983 razy. A osoby, które przystąpiły do udzielania odpowiedzi, pochodziły z każdego zakątka świata. Dzięki temu udało się zebrać wyniki, przeanalizować je i wyłonić najinteligentniejszy kraj.

Ranking najinteligentniejszych krajów. Na którym miejscu Polska?

Na wstępie należy zaznaczyć, że choć wyniki są wiarygodne to jednak orientacyjne. Średni światowy poziom IQ to 100. Specjaliści twierdzą, że wynik ten jest zawyżony z racji na udział Chin w badaniu. To kraj cechujący się nie tylko mieszkańcami z wysokim ilorazem inteligencji, ale także dużą populacją. Jedynie 33 kraje ze 125, które zostały objęte badaniem, wykazywały średni wynik powyżej 99. Niestety do tych krajów nie należy Polska. W samej Europie wynik jest najbliżej średniej, podobnie ma to miejsce w Azji Zachodniej, Oceanii, Ameryce Północnej i Afryce Północnej. Poniżej średniej wyniki osiągnęli mieszkańcy Afryki Środkowej i Południowej oraz Ameryki Łacińskiej.

Poniżej przedstawiamy ranking 40 krajów w 2022 roku według IQ mieszkańców:

Japonia – 108,1 Południowa Korea – 107,00 Chiny – 106,59 Iran – 106,52 Singapur – 104,75 Mongolia – 102,50 Australia – 101,96 Wietnam – 101,14 Niemcy – 101,06 Słowenia – 101,05 Szwajcaria – 100,74 Sri Lanka – 100,47 Austria – 100,33 Bułgaria – 100,21 Belgia – 100,03 Rosja – 99,95 Stany Zjednoczone – 99,9 Finlandia – 99,83 Nepal – 99,74 Serbia – 99,74 Holandia – 99,7 Białoruś – 99,67 Luksemburg – 99,66 Włochy – 99,46 Nowa Zelandia – 99,.35 Czechy – 99.,32 Indie – 99,3 Kanada – 99,26 Portugalia – 99,2 Szwecja – 99,17 Malezja – 99,07 Wielka Brytania – 99,05 Andora – 99,02 Hiszpania – 98,96 Gruzja – 98,96 Liban – 98,79 Egipt – 98,67 Polska – 98,66 Słowacja – 98,66 Armenia – 98,62

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!