Ta optyczna iluzja pokazuje, jakim jesteś człowiekiem. Co widzisz pierwsze?

Różnego rodzaju psychotesty cieszą się olbrzymią popularnością. W sieci głównie wiele osób rozwiązuje krótkie testy, które mają pokazać im, jaką osobowość posiadają. Najczęściej spotyka się testy złożone z jednego obrazka. Należy wówczas bez zbędnego analizowania spojrzeć na fotografię i wybrać jedną z odpowiedzi, co jako pierwsze widzimy. W zależności od tego, co się wybierze, odpowiedź ma pokazać nam, jakie mamy cechy charakteru.

Dużym zainteresowaniem cieszą się również liczne złudzenia optyczne. W nich również chodzi o to, aby intuicyjnie wybrać, co jako pierwsze widzimy na obrazku. Jeden z takich testów został udostępniony przez Mię Yilin na TikToku. W zależności od tego, co wybierzesz, obrazek ma zdradzić, czy jesteś osobą krytyczną wobec innych, czy wręcz przeciwnie.

Wrona czy człowiek? Co widzisz na obrazku?

Na swoim TikToku Yilin udostępniła iluzję optyczną, a następnie zadała pytanie internautom, co widzą jako pierwsze. Do wyboru są dwie możliwości – wrona lub twarz.

Pierwsza rzecz, którą zobaczysz na tym obrazku, może wiele powiedzieć o twojej osobowości. – mówi na nagraniu Mia.

Jesteście gotowi? To przyjrzyjcie się dobrze. I pamiętajcie, test ma sens tylko wtedy, kiedy odpowiecie na pytanie szybko.

Jeśli na obrazku zobaczyłeś wronę, to wiele wskazuje na to, że jesteś osobą, która ma tendencję do oceny innych ludzi. Być może starasz się tego nie robić, to jednak często zbyt pochopnie wyciągasz wnioski na temat innych osób. Cechujesz się silną intuicją i w większości przypadków twoje przypuszczania są trafne.

Natomiast jeśli w pierwszej kolejności zobaczyłeś twarz człowieka, prawdopodobnie jesteś z tych, którzy względem siebie są bardzo krytyczni.

Używasz tego jako mechanizmu obronnego, ponieważ tak bardzo boisz się odrzucenia lub niechęci ze strony innych, że podświadomie chcesz ich wyprzedzić, najpierw będąc dla siebie niemiłym. - wyjaśniła Mia.

