Przed śmiercią najczęściej pada jedno zdanie. Tego żałują pacjenci [WIDEO]

Gdy jesteśmy zdrowi i młodzi, rzadko kiedy myślimy o śmierci. Młodzi ludzie często też lekceważą różne objawy chorób. Ze świadomości także wypierają myśl, że kiedyś podupadną na zdrowiu. Lekarze czy pielęgniarki, którzy na co dzień mają do czynienia z umierającymi pacjentami, doskonale wiedzą, że to nieunikniona kolej rzeczy. Ci, którzy mają z nią do czynienia częściej niż przeciętny człowiek, starają się reszcie świata przypominać o kruchości ludzkiego istnienia. Jakiś czas temu jedna z pielęgniarek zdradziła, czego ludzie najczęściej żałują chwilę przed śmiercią. Teraz inny lekarz zdradza ostatnie słowa, wypowiadane przez pacjentów.

Lekarz zdradza, czego pacjenci najczęściej żałują przed śmiercią

Karl Zarse z Idaho w Stanach Zjednoczonych jest lekarzem anestezjologii i od ponad 25 lat pracuje na oddziale. W swojej karierze widział już wiele, również często ma do czynienia ze śmiercią. Na swoim TikToku podzielił się ze światem słowami, jaki padają z ust umierających osób. Ku zaskoczeniu jego jak i internautów wcale nie chodziło o rodzinę i żal, że zbyt mało czasu jej poświęcali. Jaki więc żal wyrażają pacjenci?

Karl Zarse znany jest na TikToku jako „drzagefit”. Anestezjolog jest bardzo aktywny i często publikuje krótkie filmiki. Ostatnio zdradził, co ludzie najczęściej mówią przed śmiercią. Okazuje się, że najbardziej żałują, że za mało dbali o swoje zdrowie.

Nie, moi pacjenci nie wspominają o swojej rodzinie kiedy odchodzą. Pamiętajmy, że są to ludzie, którzy stracili sprawność 10, a nawet 20 lat temu. Oni nie mogą uwierzyć, że ten stan trwa tak długo. Najczęściej mówią, że żałują, że wcześniej nie zaczęli dbać o swoje zdrowie, bo zdają sobie sprawę z tego, że teraz ich życie prawdopodobnie inaczej by wyglądało. - tłumaczył lekarz.

