Dzieci w żłobku zatruły się narkotykami. Jedno z nich nie żyje

Kilka dni temu służby z Nowego Jorku poinformowały, że otrzymały zgłoszenie z wezwaniem do nieprzytomnych dzieci. Po wstępnych ustaleniach śledczy doszli do wniosku, że trójka dzieci najprawdopodobniej zatruła się opioidami w jednym z domowych żłobków. Byli to dwaj chłopcy w wieku jednego roku i dwóch lat oraz ośmiomiesięczna dziewczynka. Niestety życia pierwszego z nich nie udało się uratować.

Opioidami zatruł się jeszcze jeden 2-letni chłopiec, który został tego dnia odebrany z placówki wcześniej. On natomiast został znaleziony nieprzytomny w domu. Matka jak najszybciej udała się z nim do szpitala, gdzie podano mu specjalny lek neutralizujący działanie opioidów. Życie dziecka zostało uratowane.

Żłobek handlował narkotykami?

Nowojorska policja natychmiast zajęła się sprawą. Przeanalizowali dokładnie moment, w którym dzieci się zatruły. Było to prawdopodobnie podczas posiłku, który zjadły ok. 13:00. Następnie udały się na drzemkę. Około godziny 14:30, gdy opiekunowie próbowali je obudzić, trójka dzieci była nieprzytomna i wykazywała objawy typowe dla spożycia opioidów. Wezwani funkcjonariusze przeszukali żłobek i znaleźli w nim prasę, jakiej dilerzy używają do pakowania dużych ilości narkotyków. Żłobek otwarty jest od stycznia tego roku i do tej pory nikt nie zgłaszał żadnych skarg. Niedawno pozytywnie przeszedł też niezapowiedzianą kontrolę.

Obecnie policja przesłuchuje właścicielkę żłobka i inne osoby powiązane z tym miejscem. Jak podają zagraniczne media, dwie osoby już usłyszały liczne zarzuty. Zbadane zostaną również próbki moczu dzieci, a zmarłemu zostanie wykonana sekcja zwłok, w celu ustalenia, jaki konkretnie środek spowodował zatrucie.

