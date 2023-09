Ozzy Osbourne przejdzie kolejną operację. „Odczuwam wielki ból”

Ozzy Osbourne wciąż mierzy się z problemami zdrowotnymi. Niestety nie udało mu się wrócić na scenę, tak jak planował. Teraz zdradził, że czeka go kolejna operacja.

Ozzy Osbourne od kilku lat mierzy się z wieloma problemami zdrowotnymi. Wokalista zespołu Black Sabbath w 2003 roku miał wypadek na quadzie, w wyniku którego doszło do złamania kości, w tym kręgów szyjnych. W 2019 roku artysta przewrócił się, co tylko spotęgowało jego problemy. 3 lata później przeszedł operację, która miała pomóc mu wrócić do sprawności. W tym samym roku – 2019, Ozzy ogłosił, że zdiagnozowano u niego chorobę Parkinsona.

Na kilka lat Osbourne został zmuszony zrezygnować z koncertowania. W tym roku miało to się zmienić, muzyk miał zostać gwiazdą festiwalu Power Trip. Niestety rehabilitacja nie przebiegła w tak szybkim tempie, jak planowano. Kolejny raz artysta musiał odwołać występ.

Ozzy Osbourne przejdzie kolejną operację

Ozzy Osbourne i jego bliscy powrócili z podcastami „The Osbournes”. Dzięki temu fani mają okazję regularnie dowiadywać się, co słychać u słynnej rodziny. To również tam Ozzy zdradził, że czeka go kolejna operacja.

Naprawili mi szyję, ale okazało się, że niżej są dwa kręgi, w które uderzył mnie pojazd i się rozleciały. Nic z nich nie zostało. Podadzą mi znieczulenie zewnątrzoponowe. Wiem tyle, że odczuwam teraz wielki ból i wielki dyskomfort. Mięśnie na wysokości ramion odczepiły się od szkieletu i gdy się nachylam, grawitacja ciągnie moją głowę w dół. - mówił.

Jego żona Sharon dodała, że lekarze wciąż się wzajemnie doradzają, ponieważ nie są pewni, czy operacja się powiedzie.

Ozzy Osbourne stara się nie tracić nadziei i wciąż wierzy, że jeszcze wróci na scenę. Tak optymistycznego podejście nie ma jednak Udo Dirkschneider, który w podcaście „That Metal Interview” zdradził, że według niego Ozzy już nie zagra koncertu.

