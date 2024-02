Szczęściarze nie boją się tej rzeczy. To trudne, ale opłacalne

Jak osiągnąć szczęście? Jest na to prosty sposób, choć wymaga on większego wysiłku. Autorzy bestsellerowej książki tłumaczą, jak osiągnąć szczęście.

Wiele osób chce być lubianym. Niekiedy tak bardzo boją się odrzucenia, że na siłę próbują dopasować się do danej grupy. Niestety takie zachowanie często ma opłakane skutki. Wielu psychologów zauważa, że gdy próbujemy na siłę dopasować się do grupy, tracimy autentyczność, co nasila frustracje i powoduje, że niektórzy mogą się od nas odsunąć. Bo przecież kto chciałby zadawać się z osobą, która nie ma własnego zdania, tylko na zgadza się zawsze ze wszystkimi?

Jak osiągnąć szczęście? Pozwól, aby cię nie lubili

Każdy człowiek ma inne doświadczenia, inne poglądy i inne gusta. Nie sposób wszystkich zadowolić i też nie sposób każdego polubić. Jeśli my każdego nie lubimy, nie oczekujmy, że wszyscy będą nas lubić. To przykre, ale prawdziwe. Jednak nie ma się co załamywać, bo jak wyjaśniają autorzy bestsellerowej książki „Odwaga bycia nielubianym” Ichiro Kishimi i Fumitake Koga, opierając się na teorii psychoterapeuty Alfreda Adlera, jeśli pozwolimy i zaakceptujemy fakt, że inni mogą nas nie lubić, poczujemy wolność i przede wszystkim szczęście.

Autorzy zauważają, że jeśli weźmiemy sprawy w swoje ręce i zaczniemy żyć według własnych zasad, z pewnością spotkamy się z głosami krytyki od osób, którym wydaje się, że wiedzą lepiej, co jest dla nas dobre. Klucz do szczęścia polega na tym, aby zaakceptować ten fakt i pozwolić na to. Jednak nie należy zbyt mocno się tym przejmować, a już na pewno nie zmieniać swojego zdania pod dyktando innych.

Oczywiście Ichiro Kishimi i Fumitake Koga zdają sobie sprawę, że docenienie przez innych wpływa na dobre samopoczucie, jednak przekonują, że jeśli my sami jesteśmy przekonani o słuszności naszych działań, nie powinniśmy potrzebować akceptacji ze strony innych osób.

Bycie docenionym przez innych to z pewnością powód do radości. Błędem byłoby jednak twierdzić, że uznanie jest absolutnie konieczne. Tak trudne pragnienie bycia uznanym doprowadzi do życia zgodnego z oczekiwaniami innych ludzi, którzy chcą, abyś był „konkretnym typem osoby”. Innymi słowy, odrzucasz to, kim naprawdę jesteś i żyjesz życiem innych ludzi – wyjaśniali autorzy książki.

Źródło: Antyradio/Cnbc.com

