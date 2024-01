Ta zagadka to szybki test na inteligencję. Ludzie podają dwa rozwiązania

Wszelkiego typu zagadki cieszą się w sieci sporą popularnością, także te matematyczne. Jedną z nich jest pewna zagadka, która sławę zdobyła nie tylko w Polsce, ale także w innych zakątkach świata. Gdy pojawiła się kilka lat temu na Facebooku, natychmiast stała się viralem. Na pierwszy rzut oka wydaje się prosta, jednak zdołała podzielić społeczeństwo. Osoby, które ją rozwiązują, podają dwie odpowiedzi. Która jest prawdziwa?

Matematyczna zagadka testem na inteligencję

Patrząc na zagadkę, można pomyśleć, że jest to zwykłe matematyczne zadanie. Niech was jednak nie zwiodą pozory, bowiem ta zagadka to test na inteligencję. Często padają dwie możliwości odpowiedzi, jednak tylko jedna z nich jest poprawna.

Fot. brightside.me

Aby rozwiązać matematyczną zagadkę, należy przede wszystkim po kolei spojrzeć na wszystkie linijki i dokładnie wszystko przeanalizować. Aby otrzymać prawidłowy wynik, trzeba skorzystać z następującego wzoru a+ab, przy czym, a i b to cyfry/liczby znajdujące się po lewej stronie.

Pierwsza linijka to: 1+1x4 = 5

Dla przykładu druga 2+2x5 =12

Zatem prawidłowa odpowiedź dla ostatniej linijki to 96 (8+8x11 = 96)

Wiele osób za prawidłowy wynik uważa 40. Bierze się to z przeświadczenia, że do wyniku należy dodać wynik z poprzedniej linijki. Skąd taki pomysł? Gdyby podobny zabieg zastosowali, rozwiązując poprzednie linijki, wówczas otrzymaliby taki sam wynik. Dla przykładu jeśli w trzeciej linijce do 3 i 6 dodamy 12, otrzymamy 21.

Wynik 40 jest błędny, ponieważ wówczas cała sekwencja byłaby niekompletna.

Źródło: Antyradio/O2

