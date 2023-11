W PRL-u to imię było „patriotyczne”. Dla nowego pokolenia jest głównie memem

Imię ładne i niegdyś bardzo popularne. Dawniej „patriotyczne” imię, dzisiaj głównie obiekt memów i żartów. Niestety trafiło również do lamusa.

Dawne imiona przeżywają swój renesans. Coraz więcej świeżo upieczonych rodziców decyduje się aby nadać swoich pociechom imiona, jakie nosili ich dziadkowie czy pradziadkowie. Dawne imiona są piękne i oryginalne. Jednak nie wszystkie dobrze się kojarzą.

Obecnie panuje moda na nadawanie dzieciom oryginalnych imion. Królują dawne imiona ale i takie o których nie słyszeli pewnie nawet urzędnicy. Mimo wielkiej swobody jaka panuje przy nadawaniu imion, oni również muszą trzymać się kilku zasad od których nie ma odstępstw. Choć dawne imiona kojarzą się dobrze i coraz chętniej nadawane są dzieciom to nie wszystkie cieszą się ponowną popularnością. Takim wyjątkiem jest imię "Grażyna". Imię choć brzmi pięknie, to dla osób z młodszego pokolenia bywa obiektem kpin. Wielu osobom kojarzy się raczej z seniorom niż z osobami młodszymi. Imię to często też trafia na memy.

Imię wymyślone przez Adama Mickiewicza

Być może nie wszyscy wiedzą, ale imię „Grażyna”, które oznacza „piękna” zostało wymyślone przez samego Adama Mickiewicza. Dawniej cieszyło się ogromną popularnością i było niezwykle lubiane w czasach PRL-u. Wszystko dzięki głównej bohaterce poematu Mickiewicza z 1823 roku „Grażyna. Powieść litewska”. Niestety imię nie cieszy się już tak dobrą passą jak dawniej. Jest na samym końcu w rankingu popularności, a w 2022 roku nadano je zaledwie 7 dziewczynkom.

Myślicie, że ma jakiekolwiek szansę na ponowną sławę?

