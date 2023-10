„Chłopi” już pobili rekord „Zielonej granicy”! Ludzie walą drzwiami i oknami

To polskie dzieło jest niezwykle popularne i może się okazać, że o „Chłopach” w formie malarskiej animacji będzie się jeszcze mówić przez wiele lat. Polacy bardzo chętnie oglądają ten film.

Wcześniej pisaliśmy już o szokujących wynikach „Zielonej granicy”, lecz trzeba przyznać, że „Chłopi” okazują się być zadziwiającym sukcesem, który przerósł najśmielsze oczekiwania wielu osób. To świetny przykład tego, iż polska kinematografia skrywa w sobie ogromny potencjał.

Oglądaj

Przypominamy, że zaczęło się od wybrania polskiego kandydata do Oscara. Polski Instytut Sztuki Filmowej ogłosił, że w kategorii międzynarodowej będą to właśnie „Chłopi” w reżyserii DK i Hugh Welchmanów. Później było jeszcze lepiej, ponieważ okazało się, że „Chłopi” stali się gigantycznym hitem, jako że kina w Polsce zostały podbite! Polacy ewidentnie polubili produkcję o wyjątkowej prezentacji.

Kolejne sukcesy „Chłopów”

Udało się rozwinąć wysoką prędkość w odznaczaniu wielkich sukcesów, a to sprzyja ich namnażaniu się w taki sposób, że aż trudno w to uwierzyć. Donosiliśmy także o tym, że „Chłopi” będą walczyć nie o jeden, a o dwa Oscary, co oczywiście jest powodem wielkiej radości Łukasza Rostkowskiego (L.U.C.), który spełnia się jako producent muzyczny, kompozytor i raper.

Teraz przechodzimy do następnego sukcesu, jakim jest fakt, że „za nami kolejny weekend grania i kolejny rekord”. Na oficjalnym profilu „Chłopów” możemy przeczytać, iż ponad 750 000 widzów zobaczyło film w kinach i jest to najlepszy wynik polskiego filmu w 2023 roku! Można odnieść wrażenie, że milion zapewne będzie tylko kwestią czasu.

Na koniec przypominamy, że „Znachor” również cieszy się wyjątkowo dużym zainteresowaniem. W związku z tym zastanawialiśmy się nawet, czy Netflix zrobi „Znachora 2”. Intrygującą ciekawostką niewątpliwie jest fakt, że nowy „Znachor” pobił wcześniejszą wersję w zaledwie kilka dni.

