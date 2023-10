To polskie imię uważa się za tandetne. We Francji za nim szaleją

Pisaliśmy już o tym, że naukowcy wybrali najpiękniejsze żeńskie imię, a w trakcie tego procesu pod lupę brali takie, które pochodziły z 40 różnych krajów. Co ciekawe, za najpiękniejsze uznali Sophie, czyli polską Zofię. No dobrze, a co ciekawego można powiedzieć na temat Żanety? Możliwe że nie każdy słyszał, iż jest to spolszczenie francuskiego Jeanette, lecz to nie koniec ciekawych informacji.

Piękne imię, lecz u nas kojarzy się z tandetą?

Jedni się zgodzą, drudzy będą zdziwieni, ale okazuje się, że w Polsce imię Żaneta może się wiązać ze zdrową porcją pewnego rodzaju uprzedzeń. Częściowo wynika to z faktu, iż spodobało się ono twórcom muzyki z gatunku disco polo, a więc jest spora szansa, że usłyszymy trochę utworów, w których gwiazdą jest właśnie Żaneta. Pewni ludzie mają w związku z tym natychmiastową, negatywną konotację, sprowadzającą się do tego, iż „Żaneta to tandetne imię”.

Na potwierdzenie czegoś takiego można sięgnąć po niekorzystne dane, które pokazują, że Żaneta w Polsce traci na popularności. Imię zaczęło ukazywać się na samym końcu list, a najświeższe statystyki sugerują, że do czerwca tego roku zdecydowano się tak nazwać tylko dwie dziewczynki. Reasumując, pomimo tego, że we Francji Jeanette jest bardzo popularna (w 2022 roku nazwano tak 1699 dziewczynek), to w Polsce Żanetę spotyka coraz smutniejszy los… żeby nie powiedzieć, że stopniowo zanika w otchłani zapomnienia.

Skoro już jesteśmy przy smutnych nastrojach, to warto skorzystać z okazji i przypomnieć, że pisaliśmy już o najsmutniejszym imieniu dla dziewczynki. W Polsce prawie nikt go nie nadaje! Donosiliśmy także o tym, iż rodzice chcieli nadać dziecku oryginalne imię. Zdziwienie pojawiło się wtedy, gdy profesor stwierdził: „Imię psa”.

