Możesz dostać 500 plus na psa i kota. Większość nie wie o tym programie

Było już 500 plus na dzieci, więc dla odmiany pomyślano jeszcze o 500 plus na psa i kota. To nie żart, ponieważ istnieje faktyczna możliwość uzyskania specjalnego dodatku na czworonoga.

Temat sprowadza się m.in. do tego, że warto minimalizować zjawisko bezdomności wśród zwierząt. Wiele schronisk jest przepełnionych, a psów i kotów nadal przybywa, co skazuje na cierpienie sporą część tych porzucanych i bezdomnych zwierzaków. Właśnie dlatego pomyślano o tego typu projekcie.

Konkretniej mówiąc chodzi o to, że właściciele psów i kotów mają szansę uzyskać od niektórych urzędów miast do kilkuset złotych dofinansowania, które powinno zostać przeznaczone na specjalistyczne zabiegi u weterynarza. Czipowanie, kastracja, sterylizacja, właśnie to może mieć pozytywny wpływ na sytuację czworonogów.

500 plus na psa i kota

Taka wizyta u weterynarza czasem może się przerodzić w koszt nawet do 500 zł, więc stuprocentowe dofinansowanie zabiegów ma szansę być potencjalną zachętą dla tych właścicieli, którzy boją się większych wydatków na pupila.

Kluczowe w tym wszystkim jest to, że najpierw trzeba się dowiedzieć, czy konkretna gmina w tej chwili dofinansowuje sterylizację, kastrację itd. Trzeba się jeszcze rozeznać w tym, jakie będą warunki otrzymania „500 plus na psa i kota”, a w tym celu dobrze jest po prostu skontaktować się z danym urzędem. Czasem np. trzeba ustalić, że nie ma przeciwwskazań do znieczulenia ogólnego dla naszego zwierzaka. W sieci pojawiały się już wzmianki o tym, iż najprawdopodobniej można starać się o takie dofinansowania jeszcze do listopada 2023 roku.

W efekcie końcowym powinno to choć trochę zredukować sytuacje, w których miejsce ma przypadkowe rozmnażanie się naszych ulubionych czworonogów. Jeżeli natomiast chodzi o czipowanie, to oczywiście powinno to ułatwiać odnalezienie pupili, które z jakiegoś powodu się zgubią.

