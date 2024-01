Anders Breivik się rozpłakał i przeprosił. Ma myśli samobójcze

Anders Breivik dokonał przerażającej zbrodni w 2011 roku. Trudno w to uwierzyć, ale mężczyzna zabił wtedy 77 osób, a potem dawał do zrozumienia, że jest z tego dumny. Czy teraz miała miejsce wielka zmiana w jego postawie?

Jak donosi m.in. Reuters, masowy zabójca z Norwegii powiedział w sądzie, że jest mu przykro w związku z tym co zrobił. Według doniesień, chwilę później się rozpłakał i dodał, że jego życie w więziennej izolacji to koszmar.

Anders Behring Breivik ma myśli samobójcze

Anders Breivik stwierdził w sądzie, że dzisiaj nie dokonałby masowego morderstwa. Co więcej, zabójca 77 osób, który wcześniej był dumny z dokonania przerażającej zbrodni, aktualnie podkreśla, iż jest mu ciężko. Breivik wyjaśnił, że po prostu brakuje mu relacji z innymi ludźmi i dodał:

Ja wciąż jestem człowiekiem i są granice tego, co mogę znieść.

Później Breivik otarł łzy i powiedział, że każdy dzień jest dla niego koszmarem. Norweg zaczął mieć myśli samobójcze.

Śmierć nastolatków na wyspie Utoya

Warto przypomnieć, że 22 lipca 2011 roku Anders Breivik zastrzelił aż 69 osób i w większości byli to nastolatkowie. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 14 lat. Ponadto w tym samym dniu zrealizował jeszcze zamach bombowy, w którym zginęło 8 osób w Oslo.

Po tych tragicznych wydarzeniach trafił do więziennej izolacji, lecz w końcu pozwał państwo za coś, co określono mianem dokuczliwej izolacji. W dużym skrócie chodzi o to, że podobno odosobnienie, którego doświadcza, jest łamaniem praw człowieka.

Źródło: Antyradio/Reuters

