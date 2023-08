Tak wygląda prawdziwa Barbie. To pomysł rodziców

Wszyscy są świadomi eksplozji popularności Barbie, co oczywiście ma związek z filmową premierą hitu z Margot Robbie w roli głównej. Niedawno pisaliśmy nawet o gigantycznej Barbie, kroczącej po ulicach Dubaju. Pomimo tego, na świecie już od lat istnieją osoby, które poświęciły życie tej fikcyjnej postaci.

Słyszeliście już o Barbie z krwi i kości? Legendarna lalka to nie tylko zabawka, ponieważ są kobiety, które się do niej upodabniają od wielu, wielu lat. Za przykład może posłużyć Angelica Kenova, lecz ostrzegamy, że w gruncie rzeczy jej historia jest trochę smutna.

Dziewczyna musiała liczyć się m.in. z ograniczeniami pod względem samodzielnego wychodzenia z domu. Cała tragedia polega na tym, że udaje słynną lalkę, ale jej życie również zaczęło przypominać losy Barbie zamkniętej w domu dla lalek.

Angelica Kenova to prawdziwa Barbie?

Z wyglądu przypomina słynną lalkę, co oczywiście nie jest przypadkiem. Tylko jak się to wszystko zaczęło? Otóż okazuje się, że w jednym z udzielonych wywiadów Rosjanka wyznała, iż to rodzice postanowili ubierać ją właśnie w taki sposób. Decyzja zapadła na bardzo wczesnym etapie życia dziewczynki. Później nastąpiła eskalacja tego zjawiska.

Najgorsze jest to, że podobno rodzice Angelici zaczęli ją ograniczać w bardzo odczuwalny sposób. Media donosiły już o tym, iż dziewczyna dostała zakaz spotykania się z chłopakami sam na sam. Gdyby Angelice zależało na spotkaniu z jakimś mężczyzną, to warunkiem uzyskania pozwolenia miała być obecności jej matki.

