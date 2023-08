Najbardziej włoska śmierć wszech czasów. Przygniotły go tony sera

Taka tragedia nie zdarza się często, jednak jest dobrym przykładem na to, że uważać trzeba zawsze i wszędzie. W niedzielę wieczorem 6 sierpnia 74-letni Giacomo Chiapparini odwiedził swój magazyn w Romano di Lombardia. Włoski biznesmen zajmował się produkcją serów i to właśnie w jednym z magazynów były one przechowywane.

W pewnym momencie jeden ze stojaków, na którym stały wielkie kręgi sera załamał się, co wywołało efekt domina.

Włoski biznesmen nie żyje. Przygniotły go tony sera

W mgnieniu oka kolejne stojaki zaczęły się załamywać. W magazynie było łącznie 25 tysięcy serowych kręgów, a każdy z nich ważył 40 kg. Niektóre sery spadły z wysokości 10 m!

Mężczyzna nie miał szans na przeżycie. Jak relacjonowali okoliczni mieszkańcy, hałas dobiegający z magazynu przypominał grzmoty.

Na miejsce wezwano 21 zastępów straży pożarnej. Biznesmen utknął w magazynie i dopiero po 12 godzinach został odnaleziony. Niestety, kiedy strażakom udało się do niego dostać, ten już nie żył.

BBC podało, że straty wyceniono na siedem milionów euro.

