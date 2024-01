Budda właśnie pobił rekord polskiego YouTube’a. Wardęga daleko w tyle

Zacznijmy od tego, że Kamil Labbuda, czyli Budda, zajmuje się głównie tematyką motoryzacyjną, ale to nie wszystko, ponieważ ten polski youtuber czasem lubi zorganizować jakąś loterię. Tego typu zabawy przyciągają tłumy, bo można tam liczyć na całkiem interesujące wygrane. Warto dodać, że jego kanał subskrybuje ponad 2 mln użytkowników.

Budda pokonał Wardęgę

Budda prześcignął Sylwestra Wardęgę, a wszystko dlatego, że zorganizował loterię, która okazała się strzałem w dziesiątkę. Rekord oglądalności ma związek z transmisją, którą oglądało około 650 tys. widzów. Mocne zainteresowanie ludzi wynikało m.in. z faktu, iż do wygrania były sportowe samochody.

Do tej pory rekord należał do Sylwestra Wardęgi, który zdołał przyciągnąć ponad 400 tys. oglądających w tej samej chwili. Dlaczego Budda z taką łatwością zebrał aż 650 tys. widzów na żywo? Do wzięcia udziału w loterii wystarczyło kupić jego e-booka za 39 zł, a w zamian można było liczyć na jeden los. Droższe warianty dawały więcej losów na loterię. Później tysiące ponumerowanych karteczek trafiło do przeszklonej przestrzeni, a tam były wymieszane.

Sama możliwość zdobycia tak niezwykłych nagród, jak choćby BMW M3 oraz Mercedes A45 AMG, przełożyła się na wielkie show, które dziś jest opisywane jako impreza o rekordowej oglądalności na polskim YouTubie.

