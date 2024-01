Emerytkę denerwowało szczekanie psów. Do mięsa wsadziła pinezki

Policjanci z Jaworzna zatrzymali 69-latkę, która rozrzuciła wędlinę z pinezkami w środku na terenie miejskiego zieleńca. Jak przyznała, zrobiła to celowo, aby uśmiercić zwierzęta. Grozi jej do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja w Jaworznie w województwie śląskim zatrzymała 69-letnią kobietę, która bez skrupułów na terenie miejskiego zieleńca rozrzuciła kawałki wędlin z nabitymi pinezkami. Jak przyznała później, miał to być jej sposób na uporanie się ze szczekającymi psami oraz z osobami, które nie sprzątają po swoim pupilu.

Zawiadomienie o przestępstwie zostało zgłoszone w poniedziałek 8 stycznia 2024 roku do Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. O sprawie powiadomił mężczyzna, informując, że na terenie zieleńca przy ulicy Grunwaldzkiej znajdują się kawałki mięsa zawierające pinezki. Odkryć to miała jego partnerka, która kilka dni temu spacerowała tam z czworonogiem. Zorientowała się, że coś jest nie tak z chwilą gdy pies zaczął obwąchiwać kawałki kiełbasy, następnie wziął jeden do pyska, po czym go wypluł. Wszystkie porozrzucane kawałki nabite były pinezkami.

Kliknij w poniższy baner i zagłosuj na Płytę Rocka Antyradia 2023

Zemsta za szczekające psy

Mężczyzna, który zgłosił sprawę, oświadczył, że prawdopodobnie bestialski czyn został zapisany na monitoringu pobliskiego sklepu. Funkcjonariusze zajmujący się sprawą po przeanalizowaniu zapisu z kamer ujęli 69-latkę, która jeszcze tego samego dnia została zatrzymana. Kobieta usłyszała zarzut usiłowania uśmiercenia nieokreślonej liczby zwierząt ze szczególnym okrucieństwem. Przyznała się do czynu. Tłumaczyła również, że wędlina to pozostałość po świętach, a ona nabijając ją pinezkami chciała w ten sposób pozbyć się czworonogów, gdyż miała dość ich szczekania. Dodatkowo jak przekazała policja, kobiecie przeszkadzało to, że opiekunowie nie sprzątali po pupilach.

Sprawa trafiła do sądu. Zgodnie z prawem za taki czyn kobiecie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Antyradio/Komeda Miejska Policji w Jaworznie

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!