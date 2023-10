Chcieli nadać dziecku oryginalne imię. Profesor komentuje: „Imię psa”

Panuje moda na oryginalne imiona. Powraca się do dawnych imion, a nawet nadaje takie, które dotychczas nie pojawiło się w rejestrze. W wyborze panuje dość duża swoboda. Przyszli rodzice kierują się nie tylko brzmieniem imienia, lecz także ich znaczeniem. Mimo dużej tolerancji, urzędnicy mają określone wytyczne, którymi muszą się kierować. Niektórych zasad nie mogą złamać.

Wybór imienia dla dziecka to zawsze dość duży problem. W końcu imię jest z nami przez całe życie, no, chyba że z różnych powodów ktoś postanowi je zmienić. Musi więc dobrze się kojarzyć i nie być obiektem kpin. Dużo rodziców marzy o tym, aby podkreślić wyjątkowość ich pociechy. Z tego względu wybierają często niecodzienne imiona. Urzędnicy mają wówczas nie lada wyzwanie i aby mieć pewność, że imię faktycznie jest poprawne, konsultują swoje wątpliwości z Radą Języka Polskiego. Tak było w przypadku pewnego imienia, z jakim spotkali się urzędnicy Stanu Cywilnego z Wrześni. Portal kobieta.gazeta.pl podał, że pewna kobieta prawdopodobnie chciała nadać dziecku imię „Neron”. Z tego względu kierowniczka urzędu zwróciła się z prośbą do Rady Języka Polskiego z zapytaniem, czy imię to jest odpowiednie.

Imię "Neron" może działać odstręczająco

Rada Języka Polskiego w krótkim czasie odpowiedziała na zapytanie, a w jej imieniu wypowiedział się profesor Stanisław Dubisz. Według niego imię „Neron”, choć nie ma ośmieszającego charakteru, to może działać odstręczająco.

Najbardziej znany nosiciel tego imienia cesarz rzymski Neron (Lucius Domitius Ahenobarbus Nero), panujący w latach 54–68 n.e., w europejskiej literaturze i sztuce został przedstawiony jako prototyp tchórzliwego tyrana i zwyrodnialca na tronie oraz prześladowca chrześcijan, co w znacznej mierze jest zgodne z faktami historycznymi. – wyjaśnił profesor.

Profesor zwrócił również uwagę na fakt, że imię „Nero” często nadawane jest psom.

Niedobre skojarzenia może także budzić fakt, że określenie „Nero” (Neron) funkcjonuje w kulturze użytkowej również jako imię psa i to często psa groźnego, atakującego ludzi i – niejednokrotnie – specjalnie szkolonego do tych celów. - tłumaczył.

