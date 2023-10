Chcą zmienić nazwę Bożego Narodzenia. Bardziej inkluzywne jest „święto zimy”

Jedna z uczelni wpadła na pomysł, aby zmienić nazwę świąt Bożego Narodzenia. Wszystko to w ramach „równości etnicznej i rasowej”. Pomysł jeszcze nie został zrealizowany, a już wywołał spore zamieszanie.

Święta Bożego Narodzenia to czas, na który czeka większość osób. W sklepach od października spotkać można świąteczne dekoracje. Pierwszej gwiazdki wyczekują nie tylko dzieci, lecz także dorośli. Wiele osób uwielbia tradycje, związane z Gwiazdką a inni lubią ją unowocześniać. Do tej drugiej grupy osób należy pewien uniwersytet z Włoch.

Uczelnia chce zmienić nazwę świąt

Mowa o Uniwersytecie Unii Europejskiej, który powstał w 1972 roku we Florencji. Uczelnia każdego roku rekrutuje coraz większą liczbę studentów z całego świata. Zdobyć tam można wykształcenie na poziomie doktoranckim i podoktoranckim. Studenci zajmują się również badaniami naukowymi w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych. Z racji, że jest to placówka międzynarodowa, władze postanowiły poszanować zwyczaje innych i mieć na uwadze „równość etniczną i rasową”.

W związku z tym padł pomysł zmiany nazwy. Zamiast „Święta Bożego Narodzenia” na „święto zimy”. Chodzi o to, aby „wyeliminować chrześcijańskie odniesienie” i poszanować „różnorodność oraz inkluzywność”. Przedstawiciele uczelni podkreślają, że nie mają zamiaru rezygnować z tradycji świąt. Póki co pomysł jest analizowany. Nie wiadomo czy uda się wprowadzić alternatywną nazwę. Niemniej jednak już teraz wokół sprawy pojawiło się mnóstwo kontrowersji. Antonio Tajani, szef włoskiego MSZ i wicepremier w serwisie X napisał, że poszanowanie chrześcijańskich korzeni, to coś, z czego Włosi są dumni i na tym opiera się Europa.

Niezadowolenie wyrazili też inni politycy, którzy zauważyli, że szacunek powinno się tworzyć w inny sposób.

