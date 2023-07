Producenci od lat ścigają się w wymyślaniu coraz to lepszych i oryginalniejszych używek, które każdego roku niestety przyciągają coraz to młodsze osoby. Latami królowały papierosy, jednak i one powoli zaczęły być zastępowane e-papierosami czy teraz snusem. Co to takiego?

Era papierosów dobiega końca? Sprzedaż snusu mocno w górę

Snus staje się bardzo popularny, a do jego używania przyznaje się wiele osób, np. sportowcy. Snus to https://www.antyradio.pl/tag/kategoria/sport Taki niewielki pakunek wkłada się pod wargę, co powoduje wchłanianie się proszku do organizmu.

Osoby uzależnione od nikotyny zaspokajają głód, a dzięki niewielkim rozmiarom i niewyczuwalnemu zapachowi snus jest bardzo dyskretny.

American Cancer Society w 2022 roku zauważył wzrost sprzedaży saszetek z nikotyną. Liczba sprzedanych woreczków przekroczyła 800 milionów. Konsumenci uważają snus nie tylko za bardziej dyskretny, ale także wierzą, że stosowanie woreczków pomoże im uporać się z nałogiem.

Ponadto wielu z nich twierdzi, że ta opcja jest dużo zdrowsza od tradycyjnych papierosów. Czy aby na pewno? Nieco w to wątpimy, co nie zmienia faktu, że snus ma swoje 5 minut sławy. Na TikToku nie brakuje hasztagu #snus, który ma ponad 300 mln wyświetleń.

Jak snus działa na organizm? Dokładnych badań w tym zakresie jeszcze nie przeprowadzono, ale biorąc pod uwagę fakt, że zawiera nikotynę, można wnioskować, że za dobrego wpływu na zdrowie nie ma. Szczególnie że nikotyna zawarta w proszku oddziałuje bezpośrednio na jamę ustną. Snus zawiera także substancje rakotwórcze. Szwedzki snus natomiast dodatkowo zawiera tytoń, ale jego sprzedaż w Polsce jest nielegalna.

Trudno również stwierdzić, czy faktycznie to zdrowsza i lepsza alternatywa dla papierosów.

