Blik już nie będzie darmowy. Bank wprowadza nowe opłaty

W sieci zrobiło się gorąco po tym, jak mBank ogłosił te wstrząsające podwyżki opłat. Klienci dostali wiadomość z takim początkiem:

Dzień dobry, w ostatnich dwóch latach znacząco wzrosły ceny towarów i usług. Ma to również wpływ na koszty obsługi, które ponosimy. Z tego powodu, podwyższamy przede wszystkim opłaty i prowizje związane z wypłatą gotówki w bankomacie.

Można to po prostu streścić mniej więcej takimi słowami: „Dzień dobry, proszę się szykować, bo będzie drożej”.

mBank stopniowo droższy

Garść informacji zakomunikowanych przez mBank sprowadza się choćby do tego, że wypłaty z bankomatów spoza sieci mBanku będą wiązały się z kosztem na poziomie 5 zł dla wszystkich rodzajów kont. Ponadto zdecydowano się też na podniesienie do 300 zł kwoty minimalnej, bezpłatnej wypłaty w bankomatach dla większości klientów. Warto dodać, że dojdzie też do wzrostu opłaty za usługę wypłaty ze wszystkich bankomatów z 9 do 18 zł.

Wiele osób pewnie zaciekawi także fakt, iż wprowadzona zostanie prowizja za wypłatę w kasie sklepu (cashback) w wysokości 2 zł. Ogólnie tych zmian jest trochę więcej, lecz ciekawe na pewno jest choćby to, że od 4 czerwca 2024 roku mBank chce wprowadzić opłatę za wypłaty BLIKIEM z bankomatów – tyle samo, ile za wypłatę kartą.

