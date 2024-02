Fatalna randka! „Wiek to tylko liczba”? Okłamał ją, ile ma lat

To miała być tylko jedna z wielu wypowiedzi na swego rodzaju forum internetowym, jakim jest Reddit. Kobieta podzieliła się swoją historią, a potem się zaczęło! Zainteresowanie tematem jest tak duże, że zagraniczne media zaczęły o tym pisać artykuły.

Sekcja komentarzy zapłąnęła!

Ludzie zostawili tam aż 4 tys. odpowiedzi, a sprawa wywołała wiele nerwów, które tylko podsyciły falę interesujących i zróżnicowanych komentarzy. Zacznijmy od samego początku! Dziewczyna napisała, iż ma 24 lata, a jakiś czas temu udało jej się poznać fajnego faceta. W naszych czasach nie ma niczego dziwnego w tym, że te osoby poznały się przez internet, a gdy wygląda to właśnie w taki sposób, nagle pojawia się pole do „większego manewrowania”. O co chodzi? Po prostu każdy może skłamać choćby na temat swojego prawdziwego wieku. Właśnie tak było w tym przypadku!

24-letnia dziewczyna polubiła mężczyznę, więc w końcu umówiła się z nim na spotkanie. Niestety, na miejscu doznała szoku. Otóż facet miał być zaledwie 4 lata starszy od niej, lecz w rzeczywistości wyglądał na dużo starszego. Gdy go o to zapytała, w końcu uczciwie powiedział, iż ma 42 lata… ale wiek to tylko liczba.

W swoim internetowym profilu dał stare zdjęcie, na którym był znacznie młodszy. Czy takie kłamstwo jest czymś niewinnym? A może to już spory problem? Internauci mają różne opinie na ten temat, a jeśli chodzi o reakcję dziewczyny, która znalazła się w tej sytuacji, to zwyczajnie powiedziała, że zapomniała telefonu, a potem uciekła z randki. Nie interesuje ją spotkanie z o wiele starszym mężczyzną, który w dodatku nie ma oporów przed kłamaniem.

Internauci zwrócili uwagę, że jeśli wiek to tylko liczba, „to dlaczego kłamał na temat swojego wieku?”. Ktoś inny napisał, iż łatwość kłamania na jeden temat oznacza tyle, że o czymś innym też będzie kłamał bez najmniejszych oporów.

Byli też obrońcy mężczyzny, który wypowiedzieli się w komentarzach pod artykułem serwisu New York Post. Ktoś napisał, że nigdy nie poznał kobiety, która nie kłamie na temat swojego wieku lub innych rzeczy. Dodał jeszcze, że na pewno w profilu tej dziewczyny też było kilka przekłamań. Niektórzy zastanawiają się również dan tym, czy tak „ostra reakcja” dziewczyny nie była przesadzona. Chodzi o to, że zwyczajnie oddaliła się z tego miejsca i nie chciała więcej rozmawiać z mężczyzną, którego podobno polubiła i miała z nim wiele wspólnych tematów do rozmowy.

Źródło: Antyradio/Reddit/New York Post

