Nie żyje Gaston Glock, twórca jednego z najsłynniejszych pistoletów

Bez wahania można powiedzieć, iż Glock to rodzina bardzo dobrze rozpoznawalnych pistoletów z polimerowym szkieletem, które są lekkie i przy okazji łatwe w obsłudze. W 1980 roku austriacka armia ogłosiła konkurs no nowy wzór pistoletu, a w odpowiedzi Gaston Glock przedstawił swoją propozycję, która później otrzymała oznaczenie wojskowe Glock P80 oraz komercyjne Glock 17.

W 1982 roku broń zaprojektowana przez Gastona Glocka została przyjęta do uzbrojenia austriackiej policji i wojska. Później stała się również zagranicznym hitem i wprowadzono ją do uzbrojenia armii norweskiej, szwedzkiej i holenderskiej. Ponadto pistolety cieszyły się dobrą sprzedażą w wielu krajach, a aktualnie Glock to przedsiębiorstwo ze swoimi oddziałami na całym świecie.

Gaston Glock zmarł w wieku 94 lat

Reasumując, austriacki inżynier rozpoczął swoją działalność od produkcji wyposażenia domowego, lecz w końcu opracował innowacyjny oraz jeden z najlepiej sprzedających się pistoletów na świecie. Słynny Gaston Glock urodził się w 1929 roku w Wiedniu, natomiast zmarł w środę w wieku 94 lat.

W ramach intersującego faktu można dodać, iż nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że Gaston Glock przeżył kiedyś próbę zabójstwa. Jak donosi m.in. New York Times, w 1999 roku jeden ze współpracowników Gastona Glocka dosłownie zlecił zamach na jego życie, ale inżynier z powodzeniem się obronił i zdołał pozbawić napastnika przytomności.

Źródło: Antyradio/New York Times

