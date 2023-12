Złożył reklamację na żonę. Dostał miażdżącą odpowiedź

Święta Bożego Narodzenia stanowią doskonałą okazję do tego, żeby spotkać się z bliskimi, a może nawet trochę się z nimi podroczyć. Prawdopodobnie właśnie dlatego Akop Szostak wziął na celownik swojego teścia i zaczął drążyć pewną kwestię.

„Chciałem reklamację złożyć”

Wszystko zaczęło się od zaskakujących wyjaśnień: „Dziesięć lat temu córkę dostałem, no i wadliwa”. Później okazało się, że wybranka sportowca zbyt często na niego krzyczy, a do tego jeszcze stwarza różnego rodzaju problemy. To z kolei miało być powodem do złożenia reklamacji, ale odpowiedź teścia błyskawicznie zakończyła temat. Najlepiej będzie, jeśli sami zobaczycie przebieg tej rozmowy.

Przede wszystkim warto podkreślić, że całe wydarzenie było tylko żartem, lecz trzeba przyznać, iż zadanie prostego pytania przyspieszyło finał tej rozmowy: „A macie wspólnotę majątkową?” Później wystarczyło już tylko dodać: „Super, czyli twój samochód będzie mój?”. Akop Szostak był rozbawiony, choć przy okazji również zmieszany i podjął decyzję o tym, żeby się natychmiast wycofać. Jak sam napisał na swym Instagramie: „Teściu mnie szybko wyjaśnił, ma gadane aż musiałem się wycofać hahahaha”.

Źródło: Antyradio/Instagram

