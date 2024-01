Jest wściekła, bo klient zostawił niski napiwek. Nagrała filmik

Gdyby się nad tym zastanowić, napiwki mogą być problematycznym tematem i to z wielu powodów. Przede wszystkim to nie jest oficjalny obowiązek klienta, który musi zostać koniecznie zrealizowany i to na określonym poziomie. Napiwki są czymś dobrowolnym, a ich wysokość zależy od decyzji klienta, prawda? Niestety, lecz ten drażliwy temat wciąż wywołuje negatywne emocje.

Niedawno pisaliśmy choćby o tym, że pewien mężczyzna najpierw dostarczył jedzenie, a później tam napluł i odszedł. Wszystko zostało nagrane przez dzwonek do drzwi z kamerką, a motywacją do karygodnego zachowania był prawdopodobnie zbyt niski napiwek.

Kelnerka jest wściekła. Musiała to z siebie wyrzucić

Ktoś mógłby powiedzieć, że na istnieniu napiwków tracą wszyscy pracownicy z branż, w których nie ma czegoś takiego, jak wspomniane napiwki. Inne spojrzenie na ten sam temat jest takie, że kelnerka może być wściekła, nawet jeśli dostanie taką nagrodę finansową. Dlaczego? Bo w jej odczuciu np. może być za mała. Po sieci krąży m.in. filmik kelnerki, która jest zła i po prostu musi wylać z siebie frustrację. Trudny klient zostawił jej tylko jednego dolara w formie napiwku!

Dziewczyna tłumaczy, że zachowanie klientów było irytujące, natomiast ich dzieci zostawiły po sobie okropny bałagan. Na domiar złego, napiwek był na poziomie zaledwie jednego dolara, co w jej odczuciu jest po prostu zniewagą.

Ktoś napisał pod filmikiem, że ma już dość tych wszystkich oczekiwań związanych z napiwkami, na co otrzymał odpowiedź „Then eat at home, brokie”, co można przetłumaczyć jako: „W takim razie jedz w domu, dusigroszu/biedaku”. Pokazuje to, że temat napiwków wciąż wywołuje emocje i wiele złości u różnych osób.

Na koniec przypominamy, że pewna influencerka wpadła w furię, bo przez pracę biurową stała się „brzydka i gruba”.

Źródło: Antyradio/TikTok

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!