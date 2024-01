Influencerka plus size musi kupować dwa bilety. Nikt nie chce obok niej siedzieć

Influencerka plus size znalazła sposób na to, by czuć się podczas podróży bardziej komfortowo. Podzieliła się ze światem swoją metodą.

Osoby plus size, czyli te, które mają większe ciała, mierzą się na co dzień z wieloma utrudnieniami. Jedną z takich rzeczy jest podróż w samolocie. Wiele osób narzeka na zbyt wąskie siedzenia czy korytarze. Stanowi to duży problem. Influencerki z większymi niż standardowe rozmiary rozpoczęły walkę o wygodę. Dla przykładu Big Curvy Olivia poprosiła o poszerzenie korytarzy w samolotach.

Influencerka plus size znalazła sposób na komfortową podróż

Osoby plus size podczas podróży spotykają się z wieloma utrudnieniami. Ale to nie powód, aby rezygnować z poruszania się np. samolotem. Niektóre influencerki domagają się zmian w samolotach, a inne dostosowują się do panujących warunków. I tak oto Saibra Noel, która jest podróżniczką i influencerką plus size postanowiła sama zadbać o siebie i zrobić wszystko, aby jej podróż w samolocie była jak najbardziej komfortowa. 32-latka uwielbia podróżować i odwiedzać nowe miejsca. Jednak ze względu na większe rozmiary nie tylko sama odczuwa dyskomfort podczas latania samolotem, ale także skarżą się na nią współpasażerowie. Kobieta przyznała, że podróżni mieli zaznaczać stewardesom, że nie chcą obok niej siedzieć.

Saibra Noel chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami ze światem. Nie tylko nawiązała do współpasażerów, ale także zdradziła, że z wiadomych względów potrzebuje pewnych udogodnień, takich jak np. przedłużenie pasa bezpieczeństwa. Kobieta cytowana przez Daily Mail zaznaczyła, że początkowo jej samoocena na tym ucierpiała, ale dzisiaj nie ma już problemu, by o tym mówić.

Saibra nie ma zamiaru rezygnować z podróży. Myślała, myślała i wymyśliła jak komfortowo przemieszczać się samolotem i przy okazji mieć wzgląd również na innych pasażerów. Otóż influencerka rezerwuje 2 miejsca obok siebie.

Dzięki temu nie muszę się już martwić, że ktoś będzie próbował mnie wyrzucić z samolotu, ponieważ moja noga dotknęła jego nogi

Źródło: Antyradio/O2/Daily Mail