„Nie wierzę w żadne wróżby”. Artur Barciś mówił o kościele i przesądach

Ta wypowiedź może być uznana za mocną lub całkowicie zwyczajną. Wszystko zależy od indywidualnego podejścia danej osoby. Najważniejsze jest to, iż Artur Barciś zwyczajnie nie bał się powiedzieć, co akurat myśli.

W ostatnim czasie Maryla Rodowicz wypowiedziała się na tematy kościoła w dość mocnych słowach, ale warto zaznaczyć, iż nie jest osamotniona w tego typu postawie. Ciekawym komentarzem dzielił się chociażby Artur Barciś, który zrobił to już parę lat temu!

Artur Barciś już dawno się pożegnał!

Jak zauważają dziennikarze ze strony Złote Przeboje, nie tylko Maryli Rodowicz trafiły się intrygujące wypowiedzi, ponieważ w 2021 roku Artur Barciś miał chwile pełne emocji. Chodzi o to, że w mediach pojawił się wywiad z aktorem, a całość sprowadza się do tego, iż przedstawiono go jako żarliwego katolika. Niestety wszystko miało być spreparowane, a Barciś nie ukrywał, że taka manipulacja zwyczajnie go zbulwersowała.

Później, najpewniej właśnie w wyniku takiego bodźca, Artur Barciś zdecydował się na bardziej osobiste wyznanie i zdradził, że od wielu lat nie ma żadnego związku z Kościołem.

Niedawno przeczytałem wywiad, którego nigdy nie udzieliłem. Wyszedłem w nim na żarliwego katolika, wręcz dewotę. Podczas gdy ja z Kościołem już dawno się pożegnałem. Coś okropnego!

Wróżby i przesądy…

To nie koniec, bo Artur Barciś poruszył jeszcze inną kwestię i przyznał, że nie wierzy w różnego rodzaju wróżby, stara się ignorować zabobony, a do tego jest osobą pragmatyczną.

Nie wierzę w żadne wróżby. Jestem do bólu pragmatycznym człowiekiem. […] Nawet w przesądy teatralne nie wierzę. Honoruję je jedynie dla zabawy. Gdy spadnie mi tekst na podłogę, przydeptuję go, ale jestem pewien, że od tego nie zależy powodzenie sztuki.

Źródło: Antyradio/Złote Przeboje

