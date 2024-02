Janda wystąpi u Spielberga. Dlaczego? Wygooglował „najlepsza polska aktorka”

Steven Spielberg zaprosił do współpracy Krystynę Jandę, w związku z realizacją swojego nowego filmu dokumentalnego. Co wiemy na ten temat?

Polscy aktorzy nie tylko prezentują swój talent na rodzimym rynku, ale także chętnie podejmują współpracę z zagranicznymi twórcami. Zdarzają się oczywiście wyjątki i nie wszyscy czuli się na siłach, aby spróbować podbić Hollywood.

Krystyna Janda to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Do najważniejszych w jej dorobku artystycznym należą m.in. "Człowiek z Marmuru", "Granica", "Golem", "Dekalog II" czy "Stan posiadania". Jej grą aktorską zachwycają się nie tylko fani, ale także osoby z branży. Teraz zwróciła uwagę słynnego, amerykańskiego filmowca Stevena Spielberga. Informacja o nowym projekcie Jandy została przekazana za pomocą Facebooka przez agencję aktorską Jana Malawskiego.

Niedawno mogliśmy się podzielić informacją, że Maciej Stuhr rozpoczął zdjęcia do serialu twórców kultowego „Domu z papieru”, a dzisiaj możemy się pochwalić, że Krystyna Janda wzięła udział we wspaniałym projekcie (nie fabularnym) którego twórcą jest Steven Spielberg. O tym ważnym projekcie dla historii Polski mam nadzieję, będziemy mogli poinformować Was niebawem! - czytamy we wpisie.

Jak podają media, udział Krystyny Jandy w projekcie polegał na użyczeniu głosu do filmu dokumentalnego Spielberga o tematyce Auschwitz.

Publikując post w mediach społecznościowych, agencja dołączyła jeszcze zdjęcie listu, jaki Janda otrzymała od amerykańskiego reżysera. Większość treści jest zamazana, poza jednym zdaniem:

Podziwiam Twoją hojność w dzieleniu się swoim talentem

Krystyna Janda w filmie Stevena Spielberga. Znalazł ją w Google

Udział filmie dokumentalnym Spielberga to wielkie wyróżnienie. Okazuje się, że za wyborem Jandy kryje się ciekawa i nieco zabawna historia. Jan Malawski w rozmowie z portalem Plejada zdradził kilka szczegółów dotyczących tego wydarzenia. Aktorka nie miała okazji jeszcze osobiście spotkać się z reżyserem. Jest to jednak ogromne wyróżnienie. A co zadecydowało o wyborze Krystyny Jandy? Jak zdradził Malawski, amerykański producent szukał „najlepszej polskiej aktorki” i takie też hasło wpisał w wyszukiwarkę, która wskazała na Krystynę Jandę.

Szczegóły filmu wciąż pozostają tajemnicą. Wiadomo, że do anglojęzycznej wersji głos podłożyła Meryl Streep, a dokument będzie można zobaczyć już niedługo w Muzeum Auschwitz.

Źródło: Antyradio/Kultura.gazeta.pl/Facebook

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!