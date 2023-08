Kto zbierał pieniądze? Każdy. Kto był właścicielem? Nikt. Absurd w Warszawie

Do nietypowego wydarzenia doszło na Gocławiu, gdzie przechodnie mieli zbierać pieniądze niemal tak, jak gdyby były grzybami. Na oficjalnej stronie Straży Miejskiej możemy przeczytać, że VII Oddział Terenowy akurat patrolował Gocław, ale w trakcie przejazdu ulicą Fieldorfa, funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli coś dziwnego.

Ich oczom ukazała się pochylona kobieta, która gorączkowo zbierała pieniądze rozrzucone po ziemi. Tego typu widok uznano za odpowiedni bodziec do zainteresowania się sytuacją, więc Straż Miejska zdecydowała się na interwencję.

Warto dodać, że kawałek dalej znajdowała się grupka osób robiąca dokładnie to samo, co wspomniana kobieta. Strażniczka podeszła do ludzi opanowanych przez „gorączkę złota” i najzwyczajniej w świecie zapytała, co tu się właściwie stało i do kogo należą pieniądze, które z jakiegoś powody zostały rozsypane po okolicy.

Nie jest tajemnicą, że wszyscy lubią pieniądze

Niestety, ale dotarcie do informacji na temat prawdziwego właściciela rozsypanych banknotów okazało się czymś niemożliwym. Żaden ze zbierających nie odpowiedział sensownie na zadane pytania i nikt nie podał się za faktycznego właściciela banknotów.

To właśnie dlatego funkcjonariusze Straży Miejskiej postanowili zabezpieczyć banknoty zgromadzone przez przechodniów. Gotówka trafiła do sejfu i o całym zdarzeniu poinformowano policję. Kto wie… może ktoś faktycznie się zgłosi z wyjaśnieniami i z chęcią odbierze swój zagubiony kapitał? Być może to idealna okazja do skorzystania z czegoś takiego, jak np. wykrywacz kłamstw? Łatwo sobie wyobrazić, że w teorii chętnych ludzi z ciekawymi opowieściami może się pojawić całkiem sporo...

