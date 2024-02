Przez 2 minuty był najbogatszym człowiekiem świata. Miał 92 biliardy dolarów

Nie każdy jest w stanie powiedzieć, że na pewnym etapie swojego życia został najbogatszym człowiekiem świata. Jeżeli miało się tego rodzaju tytuł, to chyba nikt już nie będzie wnikał na jak długo? Cóż… gdybyśmy to pominęli w przypadku tej historii, doszłoby do poważnego niedopowiedzenia.

Miał 92 biliardy dolarów, ale skąd się wzięły?

Chris Reynolds wiódł swój standardowy żywot i był to dzień jak każdy inny. Mężczyzna zrobił wtedy coś… zupełnie zwyczajnego, bo zalogował się na swoje konto PayPal. Wcześniej nic nie wskazywało na to, że dokona czegoś niesamowitego, więc na pewno był zaskoczony późniejszym obrotem spraw. Co takiego ukazało się jego oczom, gdy już był na wspomnianym PayPalu? Po prostu grube biliardy, które grzecznie siedziały na jego koncie.

Konkretniej mówiąc, ten całkowicie zwyczajny człowiek nagle dysponował kwotą 92 233 720 368 547 800 dolarów, co uczyniło go najbogatszą osobą na całym świecie. Jak powszechnie wiadomo, cierpliwość, oszczędzanie i ciężka praca… prowadzą do wielkich sukcesów, lecz tym razem obyło się bez tego.

O co tu chodzi? Dlaczego Chris Reynolds dysponował niewyobrażalnym bogactwem? Odpowiedź jest zaskakująco prosta: akurat tak jakoś wyszło. Oczywiście chodzi o to, że nastąpił błąd. Cała ta sytuacja była efektem nieporozumienia, przypadku, czegoś co już po chwili zostało skorygowane, bo właśnie tak postępuje się z błędami, które czasem się zdarzają.

Z jednej strony najbogatszy człowiek świata, a z drugiej… ofiara chwilowego nieporozumienia. To się wydarzyło w 2013 roku, a w oficjalnym oświadczeniu PayPal podkreśliło, że docenia fakt, iż pan Reynolds jest w stanie zrozumieć, że to tylko chwilowa pomyłka. W ramach przeprosin PayPal zaoferowało, że przekaże trochę pieniędzy na cel charytatywny, który zostanie wskazany właśnie przez Chrisa Reynoldsa.

Źródło: Antyradio/joe.co.uk

