Oto najseksowniejszy język na świecie. Nie jest nim francuski

Dla wielu osób język francuski to język miłości. Tezę tę w 2017 roku potwierdzili użytkownicy aplikacji do nauki języków obcych Babbel. Wówczas odpowiedzi udzieliło 15 tysięcy osób. W tym roku ta sama aplikacja postanowiła ponownie zapytać o zdanie użytkowników. Odpowiedź okazała się być inna.

Najseksowniejszy język to… nie język francuski

W nowym badaniu udział wzięło 6 tysięcy osób ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii, Włoch oraz Niemiec. Wśród pytań nie zabrakło tego o język, który według badanych jest pełen pasji oraz ten, który jest najbardziej romantyczny. Tym razem język francuski spadł z pierwszego miejsca. Zastąpił go… język włoski.

Język włoski ma pewne cechy, które mogą zwiększać jego atrakcyjność. Rosnąca i spadająca tonacja w języku mówionym może tworzyć muzyczną jakość, która niektórym osobom wyda się pociągająca i atrakcyjna. Pewne cechy fonetyczne, takie jak toczenie się głosek 'r’, które są charakterystyczne dla włoskiego, także mogą być uznane za urocze lub atrakcyjne – tłumaczy Noël Wolf z Babbel.

Język francuski nadal zajmuje miejsce na podium. Uplasował się na miejscu drugim, a tuż za nim pojawił się język hiszpański. Uznano również niemiecki za najbardziej bezpośredni język, a brytyjski za najbardziej uprzejmy.

Źródło: Antyradio/F5/Babbel

