Ta kobieta ma najdłuższe nogi na świecie. Łącznie mierzą… 269 cm

Maci Currin trafiła do Księgi Rekordów Guinnessa, ponieważ w 2020 roku została uznana za osobę o najdłuższych nogach na świecie. Mimo swego młodego wieku, dziewczyna mogła cieszyć się takim osiągnięciem, ponieważ łącznie długość jej nóg to 269 cm – lewa noga ma długość 135 cm, natomiast prawa to 134 cm.

Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, że pisaliśmy także o wyjątkowo utalentowanej dziewczynie, która potrafi bekać tak głośno, iż bije tym światowe rekordy. To nie koniec, gdyż informowaliśmy jeszcze o tym ile wzrostu miał najniższy człowiek świata.

Najdłuższe nogi na świecie mogą być problematyczne

Jak to często bywa, dziewczyna spotykała się nie tylko z podziwem, ponieważ czasem jej rówieśnicy przezywali ją na różne sposoby. Zdarzały się też sytuacje, w których ludzie pokazywali na nią palcami, a to oczywiście może wzbudzić poczucie dyskomfortu – większość osób nie chce uchodzić za okoliczną atrakcję.

Ostatecznie Maci Currin w pełni zaakceptowała swój wzrost i aktualnie jest z tego dumna. Z pewnością pomaga jej w tym wsparcie rodziny oraz przyjaciół. Niestety, ale tak długie nogi wiążą się z różnymi uniedogodnieniem w życiu codziennym, a za przykład może posłużyć chociażby korzystanie z samochodów. Maci nie jest w stanie korzystać z dowolnego pojazdu, gdyż czasem się po prostu nie zmieści. Inna sprawa, że nawet jeśli będzie w stanie prowadzić dany samochód, to może się to wiązać z niekomfortową pozycją.

Do standardowych problemów w jej życiu można jeszcze zaliczyć kwestię nabywania ubrań. Zamiast wycieczki do okolicznego sklepu, Maci musi szukać opcji zamawiania specjalnie dopasowanych spodni. Dziewczyna jest obecna w mediach społecznościowych i prowadzi np. swój własny profil na Instagramie, gdzie zebrała ponad 56 tys. fanów.

