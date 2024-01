Najlepsze zapiekanki w Polsce? Ludzie stoją dla nich na mrozie

Książulo to jeden z bardziej pozytywnych youtuberów w polskim internecie. Chłopak polecił kolejny biznes z dobrym i tanim jedzeniem, więc teraz kolejki zdają się nie mieć końca.

W sieci jest wielu negatywnych, a czasem nawet bardzo szkodliwych influencerów. Na szczęście Książulo jest przykładem osoby, która swoimi filmikami zwyczajnie pomaga ludziom w zrozumieniu tego, czy w danym miejscu można zjeść dobre jedzenie.

Warto dodać, że jakiś czas temu polski youtuber uratował pewien lokal przed ciężką sytuacją i potencjalnym bankructwem. Konkretniej mówiąc chodzi o to, że gdy tylko odwiedził podupadającą cukiernię i pokazał ludziom, że można w niej dostać pyszne rurki z kremem, to szybko zjawiły się w niej tłumy zainteresowanych klientów.

Najlepsze zapiekanki w Polsce?

Teraz Książulo odwiedził „Zapiekanki Adamus” w Skawinie, gdzie zgodnie z tym, co sugeruje nazwa, można dostać… zapiekanki. Jednak temat jest intrygujący z tego względu, że widzowie Książula od dawna sugerowali mu wizytę w tym miejscu. Co ich do tego motywowało? Twierdzili, że mały lokal oferuje najlepsze zapiekanki w Polsce. Youtuber nie może po prostu wierzyć ludziom na słowo, więc w końcu zabrał się za faktyczny test niedrogiego jedzenia:

Naprawdę od roku dostaję ciągle, wszędzie widzę to… przyjedź do Adamusa do Skawiny, przyjedź.

Gigantyczna kolejka pomimo mrozu...

Książulo zabrał się za pochwały już po pierwszym kęsie:

Mimo, że ta bułka jest gruba, jest naprawdę mięciutka.

Oglądaj

Wszystko stało się dla niego jasne i chętnie wyjaśniał zalety. Ilość serca uznał za odpowiednią, pochwalił też warstwę pieczarek i dodał nawet, że słodkawy ketchup świetnie tu pasuje. Krótko mówiąc, Książulo uznał, iż zapiekanka jest przepyszna.

To nie koniec tej historii, gdyż później okazało się, że jego filmik ponownie wywołał „kolejkowy fenomen”. Tłumy ludzi zaczęły wyczekiwać przed lokalem „Zapiekanki Adamus”, żeby tylko skosztować zachwalanych przysmaków.

Źródło: Antyradio/@ksiazulo/YouTube

