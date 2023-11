Tiktoker odwiedził podupadającą cukiernię. „Bardzo jesteśmy wam wdzięczni”

Za namową swoich oddanych fanów, popularny tiktoker i youtuber odwiedził pewną cukiernię. Niezwykle ważne jest to, że wspomniana cukiernia istnieje już od 39 lat, a teraz, gdy dobija do złotej granicy w formie okrągłych 40 lat, biznes przechodzi wyjątkowo ciężkie chwile. To właśnie dlatego internetowy twórca o ksywie Książulo zainterweniował. Najpierw przetestował smakołyk, a potem przeszedł do dzielenia się swoją opinią:

Co ja mam powiedzieć? Nie jadłem takiej rurki z 10 lat. Rureczka chrupiąca, świeżutka, dużo śmietany w środku i nie jest to aż takie słodkie, jak myślałem że będzie. Jest to wyważona… powiem tak, na luzie 10 sztuk. Wiesz jak to wchodzi? To wchodzi jak po prostu masełko.

Ratowanie polskich rurek z bitą śmietaną!

Książulo powiedział wprost: „Fajny jest ten lokal, bo widać, że to jest taka rzemieślnicza robota”. Później dodał: „Bardzo dobre, idę zaraz po więcej”. Domyślacie się ile sztuk dokupił? Poprosił dokładnie o 100 rurek!

W jego ocenie te rurki są robione z sercem i najzwyczajniej w świecie dobrze smakują. Co w związku z tym? Po prostu szkoda, żeby takie polskie biznesy z tradycją upadały, dlatego niezwykle pozytywną informacją jest fakt, że po tym, jak Książulo odwiedził 39-letnią warszawską cukiernię, doszło do wyjątkowo pozytywnej zmiany. Jego materiały o skromnym biznesie stały się viralami, a ich popularność przełożyła się na zwiększone zainteresowanie rurkami z lokalu na ulicy Wolskiej w Warszawie.

