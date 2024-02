Nie żyje polski sportowiec! Był prawdziwą legendą

Jak donosi m.in. RadioZET.pl, sportowiec reprezentował biało-czerwonych podczas igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku! Teraz świat obiegają smutne wieści.

Ludwik Denderys nie żyje…

Nikt nie lubi czytać takich informacji, ponieważ ciężko jest zaakceptować fakt, że opuścił nas kolejny wielki Polak. Tym razem chodzi o to, że Ludwik Denderys zmarł na dwa miesiące przed swoimi 80. urodzinami.

Przygnębiająca wiadomość została już potwierdzona m.in. przez Wojciecha Bartnika oraz Przemysława Saletę, którzy w przeszłości współpracowali z Denderysem.

Nie każdy może o tym pamiętać, więc warto przypomnieć, że jest to legendarny pięściarz, który na liście swych dokonań ma piękne rzeczy. Można zwrócić uwagę choćby na to, że Ludwik Denderys miał aż dwa brązowe medale mistrzostw Europy! Ponadto startował jeszcze na igrzyskach olimpijskich w Monachium.

Sport był jego prawdziwą pasją, a gdy zakończył już swoją karierę w zawodach, to postanowił się spełniać w roli trenera. Współpracował choćby z Mariuszem Cieślińskim, Iwoną Guzowską, Agnieszką Rylik, a nawet Przemysławem Saletą i Wojciechem Bartnikiem. Niewątpliwie jest to przykład niezwykłego człowieka o wielkim sercu, więc po jego śmierci sportowy świat został pogrążony w żałobie. Opuścił nas wybitny polski pięściarz.

Źródło: Antyradio/RadioZET.pl

