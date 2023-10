Zakonnica rzuciła się na ekoaktywistę. Nagranie hitem sieci [WIDEO]

Do Internetu każdego dnia trafiają różne nagrania. Jedne przyciągają większą uwagę, inne, mniejszą. Filmik z zakonnicą atakującą ekoaktywistę znalazł się w tej pierwszej grupie. Do zdarzenia doszło we Francji, a nagranie, które obiegło sieć, szybko stało się hitem. O co poszło?

Zakonnica zaatakowała aktywistę

Filmik pochodzi z francuskiego departamentu Ardèche. To tam jakiś czas temu rozpoczęła się budowa nowego ośrodka religijnego. Osoby związane z budową natrafiły na pewne utrudnienia w postaci ekoaktywistów, którzy starają się zablokować dalsze prace. Podczas sprzeciwu, w którym udział wzięła grupa osób walczących o środowisko, jeden z mężczyzn został dosłownie zaatakowany przez zakonnicę.

Na filmiku widzimy, jak w pewnym momencie jeden z mężczyzn biegnie, trzymając w rękach rury używane do budowy. Tuż za nim biegnie zakonnica, która prawdopodobnie chciała mu wyrwać materiały z ręki. Następnie powala go na ziemię. W tym samym czasie materiały budowlane są niszczone przez inną osobę. Wideo szybko obiegło sieć i stało się hitem. Obejrzano je już ponad 3,4 mln razy.

Nagranie podzieliło internautów

Uwagę internautów zwróciła nie tylko przebojowa zakonnica, ale także osoby, które dopuściły się niszczenia rur. Otóż wiele osób uważa, że działanie w taki sposób jest sprzeczne z zasadami aktywistów, dbających o ekologię. Nie brakuje też pochwał w kierunku zakonnicy. Niektórzy twierdzą, że posiada takie same umiejętności, jak mistrzowie rugby!

