Pies został porzucony na ulicy. Znaleziono przy nim poruszający list

Porzucanie zwierząt to wciąż plaga na świecie. Każdego roku wiele psów spotyka okrutny los. Niektórzy pozostawiają je w lesie na pastwę losu, inni bestialsko wyrzucają z samochodów. Mimo nagłaśniania takich przypadków wciąż nie brakuje osób, które w taki sposób znęcają się nad zwierzętami.

Porzucane zwierzęta to nie tylko problem w Polsce, ale także na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych w stanie Wisconsin organizacja Wisconsin Humane Society uratowała pieska przywiązanego do hydrantu. Zwierzę znajdowało się w pobliżu jednego ze schronisk. Ratując psa, pracownicy organizacji natrafili nie tylko na plecak pełen jego zabawek, ale także na list, która łamie serce.

Powód pozostawienia psa łamie serce

Wiadomość została napisana przez opiekuna czworonoga, którego sytuacja życiowa zmusiła do podjęcia bardzo trudnej decyzji przez wzgląd na zapewnienie psu dobrego i przede wszystkim zdrowego życia. Ratownicy nie udostępnili treści listu, ale zdradzili, że oddanie psa jest aktem desperacji. Z jego treści prawdopodobnie wynikało, że właściciela przerosły koszty leczenia psa. Dodatkowo trudno było mu poradzić sobie z własnymi zdrowotnymi problemami.

Tuż po tym, jak pies został uratowany, zabrano go do weterynarza. Suczka otrzymała imię Baby Girl. Niestety czworonóg cierpi na cukrzycę, co wiąże się z przyjmowaniem przez niego każdego dnia zastrzyków z insuliny. Ponadto musi być pod stałą opieką lekarza i przestrzegać restrykcyjnej diety.

Choroba może pochłonąć sporą ilość pieniędzy. Wymaga comiesięcznego zakupu insuliny i innych środków medycznych. Bardzo możliwe, że będzie to kosztować setki dolarów miesięcznie. Wiele zależy od oceny lekarza i cen w danej okolic. – wyjaśnił na Facebooku ratownik.

Oprócz tego pracownicy podziękowali za taką decyzję. Jak sami zauważyli, pies dostał szansę na nowe życie, a ze strony dawnego opiekuna było widać miłość do zwierzaka, która niestety przegrała z losową sytuacją.

Widzimy twoją miłość w sposobie, w jaki zabezpieczyłeś smycz, aby nie rozwiązała się i pies nie został potrącony przez samochód. Widzimy twoją miłość w tym, jak zadbana jest Baby Girl. Widzimy też twoją miłość w liście, który zostawiłeś. Błagasz w nim, aby jej pomóc. Widzimy, że zrobiłeś to, co uważałeś za najlepsze dla swojego ukochanego pupila. Bądźcie pewni, że jest bezpieczna. Nasz zespół poświęca jej mnóstwo uwagi. Mamy nadzieję, że to przeczytacie. Ona ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Pisząc publiczną wiadomość do opiekunów porzuconego psa, ratownicy nie pomylili się. Los szybko uśmiechnął się do Baby Girl. Zaledwie kilka dni po całym wydarzeniu, pies znalazł nowy dom.

