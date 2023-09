Stado owiec zżarło 270 kg marihuany. Zachowywały się „dziwnie”

Owce lubią jeść zielone przysmaki, lecz tym razem mogły trafić na coś mocniejszego niż zwykle. Do zaspokojenia swego apetytu, szalone stado z Grecji potrzebowało prawie 300 kg zioła.

Jak donosi m.in. New York Post, stado owiec znajdujące się w okolicy miejscowości Almyros w Grecji, wtargnęło do szklarni, w której uzyskało dostęp do 600 funtów marihuany, a więc ponad 270 kg! Konkretniej mówiąc, chodzi o medyczną marihuanę, a według doniesień, owce miały szukać schronienia przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi, które w ostatnim czasie zdecydowanie nie oszczędzały okolicy.

Cała sytuacja ma zarówno swoją zabawną, jak i przykrą stronę. Oczywiście zwierzęta zjadające tak wielkie ilości marihuany to nietypowa nowinka. Ponadto pasterz miał przekazać śmieszny komentarz, który odnosił się do tego, że po sowitej porcji „Mary Jane” owce zaczęły skakać wyżej niż kozy! Niestety jest też smutna strona tej opowieści, bo dla właściciela plantacji to są realne straty. Reasumując, ten człowiek najpierw doświadczył problemów związanych ze sporymi stratami w produkcji i z okolicznymi powodziami, a później jeszcze owce zabrały się za podjadanie pozostałej marihuany medycznej. Zagraniczne media przekazują, że jego podsumowanie brzmiało: „Nie wiem czy mam się z tego śmiać, czy może zacząć płakać”.

Marihuana w Grecji

W ramach ciekawostki można dodać, że medyczna marihuana została zalegalizowana w Grecji w 2017 roku. W związku z tym, pozwala się tam na produkcję marihuany leczniczej, która ma być przeznaczona do jasno określonych zastosowań. Dzięki temu, osoby cierpiące na pewne dolegliwości zyskują szansę na to, żeby skorzystać z dostępu do takiej marihuany.

Na koniec przypominamy, że kiedyś pisaliśmy również o marihuanie prosto z nieba, czyli sytuacji, gdy z lecącego nad Tel Awiwem drona, na ziemię spadły setki pakunków z marihuaną. Wspominaliśmy również o tym, że rekiny też umieją się bawić, bo drapieżniki uzależniły się od... kokainy!

