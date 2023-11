Piłkarz stracił życie! Płatny zabójca oddał aż 10 strzałów

Dopiero pisaliśmy o śmierci wielkiej gwiazdy, ponieważ Matthew Perry niespodziewanie odszedł z tego świata, a jakby tego było mało, ku zdziwieniu niektórych osób, tuż po sekcji zwłok lekarz postanowił zlecić dodatkowe badania. Niestety, lecz teraz musimy powiadomić o kolejnej tragedii.

21-letni zawodnik brazylijskiego klubu Sao Bernardo, Felipe Diogo, został zamordowany w swojej rodzinnej miejscowości! Informacja jest szczególnie wstrząsająca, ponieważ jak donosi RadioZET.pl, obiecujący piłkarz spotkał się z wyjątkowo ponurym losem: został zastrzelony przez płatnego zabójcę.

Felipe Diogo wrócił do domu na wakacje…

Media informują, że młody sportowiec doświadczył ataku ze strony agresora na ulicy w Sao Paolo. Jest to niezwykle brutalna śmierć, ponieważ płatny zabójca oddał aż 10 strzałów, a następnie szybko oddalił się z miejsca zdarzenia. Nawet pomimo tego, że Felipe Diogo trafił na oddział intensywnej opieki, ostatecznie doszło do jego śmierci.

Chciał jedynie krótkiego odpoczynku… wrócił do rodzinnych stron na wakacje, a skończyło się tragedią. Teraz kryminolodzy oraz policjanci z medycyny sądowej starają się zgromadzić jak najwięcej informacji, które mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy. Motyw dla tego zabójstwa nadal nie jest w pełni znany.

Podobno wszystkie osoby, które znały młodego sportowca, zawsze ceniły go za obiecujący talent na boisku. Diogo dołączył do Sao Bernardo w zeszłym roku i bardzo szybko udało mu się wywalczyć z klubem awans. W serwisie Daily Mail możemy przeczytać, że kariera Felipe wyglądała coraz bardziej obiecująco… Niestety, pomimo tego, że całe życie było jeszcze przed nim, ktoś pozbawił go szansy na dalsze spełnianie marzeń.

Niedawno pisaliśmy o innej tragedii, która także wstrząsnęła światem sportu. Przerażający wypadek doprowadził do tego, że łyżwa przecięła gardło hokeisty.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!