Facebook i Instagram płatne już od listopada! Stawki powalają

Już od jakiegoś czasu mówi się o tym, że nadchodzi płatny Facebook oraz Instagram. Z jednej strony trudno się dziwić temu, że usługi mogą wiązać się z jakimiś kosztami, czyż nie? Jednak cały ten szok i niedowierzanie ludzi, to w sporej mierze efekt dawnych przyzwyczajeń. Skoro coś od zawsze było za darmo, to dlaczego teraz miałbym za to płacić?

Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć pewną ciekawostkę. Podobno gdy coś jest „za darmo”, to z reguły „ty jesteś produktem”. Jak to rozumieć? W sporym uproszczeniu, nawet jeśli dostęp do Instagrama i Facebooka nie wymaga uiszczania opłaty gotówką, to ludzie i tak płacą! Po prostu robią to za pośrednictwem innej waluty, choćby swoim czasem i prywatnością, a więc danymi na temat własnych poglądów, przyzwyczajeń itd. To oczywiście też ma wartość i korporacje technologiczne świetnie na tym wychodzą.

Nowa subskrypcja na Facebooku i Instagramie

Wystarczy już tego płacenia swoimi danymi i prywatnością. Najwyższa pora coraz bardziej wspierać również i te bardziej tradycyjne formy wynagradzania Marka Zuckerberga. Od listopada, dla użytkowników znajdujących się w Europie, zdecydowano się udostępnić nową subskrypcję, która pozwoli uwolnić się od tego słynnego targetowania oraz reklam!

Opłata dla mieszkańców Unii Europejskiej to 9,99 euro, w przypadku gdy korzystają ze stacjonarnych komputerów. Jeżeli natomiast jest się użytkownikiem mobilnym, wtedy cena wskoczy na poziom 12,99 euro. Czy około 60 zł miesięcznie to dużo za wolność bez reklam na ulubionym Facebooku? Każdy musi sobie odpowiedzieć samodzielnie.

Oczywiście nadal można pozostać przy bezpłatnej formie korzystania z Facebooka, ale wtedy należy liczyć się z obecnością spersonalizowanych reklam! Warto zaznaczyć, iż płatna subskrypcja stanie się dostępna jedynie dla tych użytkowników, którzy są pełnoletni.

