21-latka poszła do pierwszej pracy. Musiała pracować 8 godzin, rozpłakała się

Dojazdy zajmują jej całą wieczność, a sam pobyt w pracy to aż 8 godzin, co jest absurdalnie długim czasem... Jakby tego było mało, później trzeba jeszcze wrócić do domu, a przecież to też swoje zajmuje. Brielle Asero tłumaczy, że od kiedy zaczęła pracować, musi wstawać z samego rana, gdy jest jeszcze ciemno.

Jakim cudem w takiej sytuacji można mieć życie prywatne? Kiedy tu czas na przyjaciół, na ugotowanie swojego obiadu, zainteresowanie się ćwiczeniami dla zdrowia? Skoro codziennie trzeba tracić cały dzień na pracę i dojazdy, to kiedy Brielle Asero ma poznać wymarzonego chłopaka? Dziewczyna jest w szoku i po przeanalizowaniu swojej aktualnej sytuacji, wyjaśnia wszystkim widzom, że nie ma na nic czasu i jest bardzo zestresowana.

Dramat młodej dziewczyny zszokował świat

Brielle nie próbowała ukrywać, że w jej oczach pojawiły się łzy. W końcu to, na co skazała ją nasza cywilizacja, nie jest czymś łatwym do zaakceptowania. Czy ludzie naprawdę spędzają całe dnie na siedzeniu w pracy?

Niektóre osoby nie wykazują zrozumienia i zostawiają nieprzyjemne komentarze na TikToku:

To się nazywa: dorosłość

Na szczęście znalazło się także wielu internautów, którzy okazali dziewczynie współczucie i potwierdzili, że „tak się nie da żyć”:

40-godzinny tydzień pracy jest więcej niż przestarzały, a twoje odczucia są słuszne

Generacja Z powinna zdobyć stanowiska kierownicze i wspólnie doprowadzić do tego, żeby tydzień pracy trwał 4 dni

Pierwszy rok jest traumatyzujący

5 dni pracy i 2 dni wolnego to szczerze mówiąc piekło

To miażdży duszę. Poważnie, takie życie jest jak wyrok w więzieniu

Wiele osób może być zaskoczonych takimi reakcjami internautów, lecz może warto zastanowić się nad tematem pracy oraz wolności współczesnych ludzi? Przypominamy, że aktualnie żyjemy w czasach, w których pewien Japończyk wydał majątek, żeby zamienić się w psa i z powodzeniem wyszedł na swój pierwszy spacer. Co to oznacza? Prawdopodobnie tyle, że dzisiaj każdy może żyć dokładnie tak, jak chce, a czasy się zmieniają.

