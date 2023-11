Polacy tracą tak oszczędności życia. Na to trzeba uważać

Jak donosi m.in. TVN Warszawa, do policjantów z ciechanowskiej komendy zgłosił się mężczyzna, którego oszukano w trakcie sprzedawania czegoś na jednym z popularnych portali aukcyjnych. To przykład kolejnego ataku na oszczędności Polaków!

Tego typu ostrzeżenia są powtarzane na tyle często, że sporo osób chyba zaczyna mieć ich zwyczajnie dość. To błąd, ponieważ w internecie zawsze powinniśmy być czujni, a w szczególności wtedy, gdy w grę wchodzą jakiekolwiek pieniądze.

Zanim przejdziemy dalej, warto przypomnieć, że kiedyś pisaliśmy o kilku latach więzienia za oszukiwanie Amazona. Była również taka sytuacja, w której studenci oszukali Apple na milion dolarów, lecz wpadli przez głupotę.

Oszukali go podczas internetowej sprzedaży

Z relacji 47-latka wynika, że po prostu chciał sprzedać ekspres do kawy. W związku z tym przygotował ogłoszenie i w miarę szybko po jego publikacji otrzymał wiadomość, że sprzedaż zakończyła się sukcesem. To oczywiście dopiero początek tej niefortunnej przygody.

Magda Zarembska, oficer prasowa ciechanowskiej policji przekazała niezwykle ważny szczegół. Wiadomość zawierała link za pośrednictwem którego 47-latek miał zaakceptować zamówienie. Później wystarczyło już tylko odebrać płatność, wybrać swój bank oraz zalogować się na konto. Jest to w gruncie rzeczy na tyle rutynowa czynność, że wielu z nas robi to niemal automatycznie.

Sprzedawca ekspresu nie widział w tym niczego dziwnego i zabrał się za realizowanie poszczególnych kroków. Autoryzował otrzymywane wiadomości, a po każdej z konta ubywało pieniędzy. Łącznie miało dojść do utraty aż 19 tys. zł, co z pewnością nie jest łatwym widokiem do zaakceptowania.

Policja apeluje o to, żeby internauci starali się zachowywać ostrożność w podejmowaniu wszelkich decyzji finansowych. Należy być wyczulonym na sytuacje, w których kupujący wysyłają linki z informacjami, że tylko w ten sposób otrzymamy przelew za sprzedany przedmiot.

Źródło: Antyradio/TVN Warszawa

