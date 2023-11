Cierpiała na otyłość olbrzymią, ale schudła 243 kg. Był jeden powód

Christina Phillips brała kiedyś udział w drugim sezonie programu „Historie wielkiej wagi” i ostatecznie udało jej się zrzucić ponad 200 zbędnych kg, co zwyczajnie imponuje wielu ludziom! Dziewczyna miała poważne problemy, ponieważ w wieku zaledwie 22 lat, jej waga przekraczała 300 kg, a więc nie było to coś, co należało dłużej ignorować.

Postawienie kilku kroków? To było spore wyzwanie…

Kiedyś Christina Phillips znajdowała się w takim stanie, że dosłownie postawienie kilku kroków było dla niej ogromnym wysiłkiem. W związku z tym był taki okres, gdy nie opuszczała swojego mieszkania przez całe 2 lata, lecz w końcu zrozumiała, że powinna coś z tym zrobić. Dziś można przytoczyć jedną z jej wypowiedzi udzielonej podczas wywiadu dla serwisu People:

Nie byłam w stanie przejść dwóch metrów, bo czułam się jakbym miała umrzeć.

Reasumując, przy wadze ponad 300 kg, Christina Phillips nie była w stanie realizować prostych czynności i była zdana na pomoc swoich bliskich. Na szczęście w tym konkretnym przypadku udział w programie telewizyjnym faktycznie przyczynił się do tego, że czyjeś życie zostało całkowicie odmienione.

Po trafieniu do „Historie wielkiej wagi”, dziewczyna przeszła m.in. operację zmniejszenia żołądka i operację usunięcia nadmiaru skóry, a potem skupiła się na redukowaniu wagi, co robiła z pełnym zaangażowaniem. Jak powszechnie wiadomo, nie każdy człowiek ma na tyle silną wolę, żeby porzucić swoje dawne nawyki, więc czasem nie pomagają nawet operacje. Jednak historia Christiny jest przykładem prawdziwej determinacji.

W pewnym momencie dziewczyna zrozumiała nawet, że musi zostawić swojego dotychczasowego partnera, a wszystko dlatego, że tak naprawdę nie wspierał jej w drodze do przemiany i wolności. Była to prawdopodobnie sytuacja, w której partner wręcz preferował, żeby druga połówka pozostawała uzależniona od jego pomocy. Mąż o imieniu Zach mógł być poważnym powodem, który skłaniał ją do utrzymywania niezdrowej wagi! Innymi słowy, przemiana Christiny Phillips wymagała od niej wielu zdecydowanych działań, a w międzyczasie dziewczyna musiała chodzić na terapię, ponieważ wpadła w drugą skrajność. Christina panicznie bała się przybrania na wadze i gdy tylko widziała, że np. przybył jej kilogram lub dwa, przestawała jeść na parę dni. Poradziła sobie również z tym nowym problem i w końcu mogła się cieszyć normalnym życiem.

Źródło: Antyradio/People/The List