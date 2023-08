Wielki skandal w USA. Policja omyłkowo skatowała ojca z dzieckiem [WIDEO]

Wzorowa akcja policji? Niestety, ale tym razem doszło do wyjątkowo nieprzyjemnej pomyłki. Media donoszą o tym, że zdecydowano się użyć siły wobec mężczyzny z małym dzieckiem na rękach. Policjanci zabrali się za obezwładnianie klienta przebywającego w restauracji Applebee’s, co widać na materiale wideo.

W czwartek 20 lipca 2023 roku, policja szukała podejrzanych o ucieczkę z poważnego miejsca wypadku. W związku z tym funkcjonariusze podążali za tropem uzyskanym od świadków. W efekcie doszło do sytuacji, gdzie niewinny mężczyzna znajdujący się w Applebee’s został obezwładniony.

Ustalono, że ojciec akurat zajmował się zmianą pieluszki niemowlaka, gdy funkcjonariusze zdecydowali się do niego podejść. Zapytano o to, jakim samochodem rodzina przybyła do restauracji. Policjanci chcieli ustalić, czy udało im się trafić na poszukiwaną osobę.

Według doniesień New York Post, mężczyzna z dzieckiem miał wykazywać się brakiem chęci współpracy. Funkcjonariusze zapewniali go, że nie jest aresztowany, ale musi udzielić odpowiedzi na zadane pytania. Ojciec dziecka wydawał się bardziej zaangażowany w chęć zmiany pieluchy i próbował odejść od policjantów, a cała sytuacja nagle eskalowała w zatrważającym tempie.

Policja podjęła decyzję o obezwładnieniu, a z doniesień świadków wynika, że dziecko miało uderzyć głową o ścianę. Później funkcjonariusze próbowali wyrwać niemowlaka z rąk mężczyzny, gdy ten znalazł się na ziemi. Jak donosi New York Post, świadek zdarzenia powiedział, że jeden z policjantów uderzał zatrzymanego i krzyczał, żeby ten przesunął ręce za plecy.

Jennifer Harris, która była na miejscu zdarzenia powiedziała, że to po prostu smutne i jest jej przykro m.in. ze względu na przejścia, które zafundowano małemu dziecku.

Najgorsze jest to, że prawdziwi przestępcy schowali się w łazience

W całej historii jest jeszcze nieoczekiwany zwrot akcji. W związku z potencjalnym natłokiem emocji łatwo zapomnieć o tym, czy obezwładniony człowiek faktycznie był tym, kogo szukano? Otóż później odkryto, że sprawcy wypadku, na których tak bardzo zależało policji, schowali się w łazience restauracji. Funkcjonariusze ich znaleźli i przeszli do aresztowania.

Szczęśliwe zakończenie? Wielu jest zdania, że to przykład skandalu. Mieszkańcy USA są zszokowani samym nagraniem z obezwładnieniem klienta restauracji Applebee’s, a media donoszą o przerażającej pomyłce.

