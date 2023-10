Polski dietetyk doznał szoku w USA. W Polsce by to nigdy nie przeszło

Na profilu Michała Wrzoska możemy przeczytać, że jest doktorem dietetyki i przedsiębiorcą. Co ciekawe, człowiek ten stara się dzielić swoją wiedzą oraz różnymi ciekawostkami, a robi to właśnie za pośrednictwem internetowych filmików. W jednym z takich nagrań, dietetyk podzielił się swoimi doświadczeniami z wizyty w KFC w Stanach Zjednoczonych.

To najgorszy wybór w amerykańskim KFC

Michał Wrzosek zabrał się m.in. za przeglądanie menu w amerykańskim KFC, a to zaowocowało interesującymi wnioskami z jego strony. Na celownik poszła m.in. jedna z sałatek, o której nie miał do powiedzenia zbyt wielu pozytywnych rzeczy.

Wszystko zaczyna się od mocnych słów: „To najgorszy wybór w amerykańskim KFC”. Później będzie równie negatywnie, bo nie dość, że jest to bomba kaloryczna, to zdaniem Michała Wrzoska stara się jeszcze udawać coś zdrowego, a to przecież wyjątkowo złe połączenie. Reasumując, teoretycznie ten dodatek powinien być z samych warzyw, ale w rzeczywistości ma w składzie dużo cukru.

Halo! Tu nie ma kanapek

Kolejny materiał dietetyka też jest bardziej negatywny, niż ktoś mógłby przypuszczać. Miłośnicy kanapek będą mieli ciężkie życie, ponieważ w ocenie Michała Wrzoska, amerykańskie KFC mają bardzo mało takich pozycji w menu. Niestety, lecz wszystko opiera się o podstawową kanapkę z kurczakiem i właściwie tyle. To jest po prostu dramat! Jeśli ktoś kocha Zingery lub Longery, to ma pecha.

Koszmar ciągnie się dalej, jako że brakuje również „opcji wege”, a Wrzosek stwierdza, iż jest to mega dziwne, bo USA wydaje się postępowe. Jakby tego było mało, to właśnie u nas w Polsce jest z tym o niebo lepiej, ponieważ proponujemy o wiele bardziej rozwiniętą ofertę dla wegetarian. Na pocieszenie można zwrócić uwagę na fakt, że KFC z USA przynajmniej ma puree ziemniaczane.

