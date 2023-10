Nigeryjski raper przerobił zapomniany polski hit. Nagranie jest viralem

Raper wykorzystał polską muzykę i stworzył światowy hit! Gdyby się nad tym zastanowić, to muzyka nigdy nie umiera, ponieważ raz stworzone dzieło może wracać do życia choćby w zupełnie nowej formie, a także inspirować następne pokolenia artystów.

Być może zabrzmi to dziwnie, ale w pewnym sensie wszystko jest ze sobą połączone i np. jeśli ktoś tworzy dziś swoją własną muzykę, to tak czy inaczej w swym życiu zapewne słuchał przeróżnych utworów autorstwa innych wykonawców. To z kolei było inspiracją, fundamentem umożliwiającym wymyślanie czegoś własnego. Bardziej ekstremalnym przykładem będzie dosłowne wykorzystywanie dzieł kogoś innego, żeby poddać to odpowiedniej przeróbce, a później dodać coś od siebie i stworzyć nową muzykę.

Kocham samplować polską muzykę

„I love sampling music from Poland” napisał pod filmikiem niejaki Kolo. Ten raper pochodzi z Nigerii, lecz aktualnie żyje w Stanach Zjednoczonych. Jednym z jego ulubionych zajęć jest samplowanie muzyki pochodzącej z innych krajów. Bardzo ciekawym przykładem będzie nagranie z TikToka, na którym Kolo skorzystał z twórczości Krystyny Konarskiej. Konkretniej mówiąc sięgnął po piosenkę „W dziką jabłoń cię zaklęłam”, a potem zadziałał z nią po swojemu.

Jedni będą zniesmaczeni, a inni dostrzegą w tym niezwykłą moc, która sprowadza się do nadawania zupełnie nowego życia tym starszym utworom. Kto by pomyślał, że muzyka z 1966 roku będzie robić furorę na TikToku w 2023 roku? No właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, to warto zwrócić uwagę na fakt, iż nagranie jest hitem sieci, jako że zgromadziło ponad 4 mln wyświetleń.

Na koniec przypominamy, że nawet jeśli pewne rzeczy są codziennością dla Polaków, to obcokrajowcy mogą wręcz oszaleć na ich punkcie! Pisaliśmy również o najbardziej chamskich zachowaniach Amerykanów na wakacjach.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!