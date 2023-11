Wielu youtuberów czy influencerów lubi w ramach ciekawostek porównywać kraje. Przestawiać swoim obserwatorom ciekawostki z innych zakątków świata, a także testować różne produkty. Jakiś czas temu pewna Amerykanka pod lupę wzięła polskie słodycze. Została jednak skrytykowana przez kilku internautów za sposób, w jaki je jadła. Z wizytą do Polski udali się także brytyjscy youtuberzy, jednak w nieco innym celu.

Josh Pieters i Archie Manners prowadzą na YouTube kanał Josh&Archie. W sieci dzielą się różnymi ciekawostkami, zabawnymi filmikami czy innymi treściami, które zdecydowanie przyciągają uwagę. Ich kanał cieszy się sporą popularnością, a subskrybuje ich 1,47 mln użytkowników. W ramach kolejnych porcji ciekawostek postanowili niedawno udać się z wizytą do naszego kraju. Za cel obrali sobie odwiedzenie Lidla w Poznaniu i kupienie dokładnie tych samych produktów, w jakie zaopatrzyli się w Wielkiej Brytanii. Wybrali Polskę, ponieważ lot do Poznania okazał się być najtańszy. Za przeloty liniami Ryanair zapłacili 47 funtów. Następnie porównali paragony z obu krajów i przedstawili swoje wyniki. Gdzie jest taniej?

W Polsce taniej niż w Wielkiej Brytanii

Youtuberzy najpierw odwiedzili Lidla w Wielkiej Brytanii. Kupili produkty spożywcze, głównie te, które brane są pod uwagę podczas wyliczania inflacji w żywności. Łącznie produktów było 135. Nie zabrakło podstawowych rzeczy jak chleb, jajka, mąka, owoce, mięsa, sery czy oliwa z oliwek. W swoim kraju za zakupy zapłacili 164,4 funtów, czyli ok. 840 zł. Później udali się do Poznania. W jednym z Lidlów zrobili dokładnie te same zakupy. Ile zapłacili? Okazuje się, że znacznie mniej. Ich rachunek wynosił 496,60 zł, czyli niecałe 97 funtów.

Można więc pokusić się o stwierdzenie, że w Polsce jest bardzo tanio. Nie do końca jednak tak jest, biorąc pod uwagę, że najniższa płaca minimalna w Polsce jest dużo mniejsza niż ta w Wielkiej Brytanii.

