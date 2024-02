Nowy album Pearl Jam „Dark Matter” już wkrótce!

Fani mają powody do radości, ponieważ tak dobre informacje nie zdarzają się każdego dnia. Lubisz słuchać Pearl Jam? To dobrze się składa.

W informacji prasowej możemy przeczytać, że dwunasty album studyjny Pearl Jam, „Dark Matter”, ukaże się nakładem Monkeywrench Records/Republic Records 19 kwietnia 2024 roku. Dla wielu miłośników dobrej muzyki jest to oczywiście wyjątkowo dobra i ekscytująca informacja, która odmieni ich dzień na znacznie lepszy!

Posłuchaj pierwszego singla już teraz

Dopiero się rozkręcamy, gdyż to nie koniec pozytywnych wieści. Raczej ucieszy was fakt, że już teraz możecie posłuchać sobie pierwszego singla, czyli tytułowego utworu. Za produkcję albumu odpowiada nagrodzony Grammy Andrew Watt. Wydawnictwo jest następcą krążka „Gigaton”, który ukazał się w 2020 roku.

Oglądaj

Jeśli natomiast wczytamy się głębiej w ciekawostki zawarte w informacji prasowej, to dowiemy się, iż w 2023 roku Pearl Jam dotarło do Shangri-La Studios w Malibu. Co ciekawe, artyści po prostu podłączyli instrumenty i zaczęli grać pod okiem Andrew Watta. „Dark Matter” powstało w zaledwie trzy tygodnie! Dla wielu taka nowina będzie niemałym szokiem.

Muzycy pisali i grali tak, jakby od tego miało zależeć ich życie, a to z kolei przekłada się na to, że szczególna energia oraz kreatywność będą wyczuwalne w każdej minucie krążka. Aby się o tym przekonać, wystarczy włączyć tytułowy singiel!

Warto jeszcze wspomnieć, iż okładkę „Dark Matter” zdobią obrazy autorstwa Alexandra Gnezdilova. Ten utalentowany artysta stworzył samodzielnie kalejdoskop. Zadziwiające jest to, że każda z liter została stworzona za pomocą specjalnej latarki, by uzyskać perłowy efekt w świetle.

Na koniec przypominamy dlaczego w windzie jest lustro, a chodzi m.in. o kwestie bezpieczeństwa. Pisaliśmy również o tym, że są dwa duże ogłoszenia na Pol’and’Rock Festival 2024!

Źródło: Antyradio/Materiały prasowe

Dziękujemy za przeczytanie artykułu do końca! Po więcej informacji zachęcamy do odwiedzenia naszego Facebooka , Twittera, TikToka i Instagrama. Żeby posłuchać, co teraz gramy, kliknij w poniższy baner!