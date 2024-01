Fanki modlą się do Ralpha „Króla Słońce” Kamińskiego. „12 apostołek”

Wcześniej wspominaliśmy choćby o tym, że Kaminski sprzedaje klapki z własną podobizną. Trudno się temu dziwić, ponieważ utalentowany artysta ma liczne grono wiernych fanów, a część z nich jest bardzo, ale to bardzo wiernych! O co konkretnie chodzi? Otóż media zaczęły zwracać uwagę na to, że na instagramowym profilu rozowe.koszulki pojawił się niezwykle ciekawy post.

Fanki Ralpha chcą się do niego modlić?

Oddanie największych miłośniczek Ralpha wydaje się być tak duże, że są gotowe zrobić dla niego wszystko, nawet uznać go za… pewnego rodzaju bóstwo, do którego można się modlić.

Fot. @rozowe.koszulki/instagram.com

Fanki podjęły decyzję o opublikowaniu wpisu, na którym znajdują się dwa zdjęcia. Na jednym widzimy Ralpha, który ma ręce złożone do modlitwy. Z kolei druga fotka przedstawia oddane miłośniczki Kaminskiego, gotowe do tego, by się do niego modlić. Całość została podpisana stwierdzeniem: „O tak się módlcie do mnie”, a komentarz w opublikowanym poście to m.in. „Mówisz- masz!”.

Co ciekawe, później fanki zdradzają jeszcze, że jeśli chodzi o czas modlitwy, to „generalnie codziennie o 19, ale jeśli ktoś czuje niedosyt można zawsze i wszędzie!”. Jest też wzmianka o najbliższych modłach zbiorowych.

Czy to już lekka przesada? A może powinno się na to patrzyć z przymrużeniem oka? Niezależnie od tego, czy był to zwykły żart, czy może jednak modlitwy do Ralpha Kaminskiego faktycznie mają miejsce, ostatecznie każdy ma prawo spędzać wolny czas w taki sposób, jaki uzna za najlepszy.

Źródło: Antyradio/@rozowe.koszulki/Instagram

