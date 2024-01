Konflikt w samolocie: „Jestem otyła, nie oddam dziecku drugiego miejsca”

Influencerki typu plus-size regularnie przypominają światu o swoich potrzebach i starają się edukować ludzi w zakresie koniecznych udogodnień dla osób o większych rozmiarach. Jednak tym razem całe wydarzenie dotyczy zwykłej osoby plus-size, która podzieliła się swoim anonimowym wyznaniem. Opinie są podzielone i często pełne różnych emocji.

Nieprzyjemna przygoda osoby plus-size

O sprawie napisał m.in. zagraniczny serwis New York Post, a wszystko sprowadza się do tego, iż anonimowa osoba o większych rozmiarach, która jest świadoma swojej nadwagi, zdecydowała się kupić dwa miejsca w samolocie. Tego typu praktyka jest kwestią komfortu, bo ludzie plus-size najzwyczajniej w świecie mogą się np. nie mieścić na jednym siedzeniu.

Można wyjść z założenia, że jeśli ktoś już zapłacił za dwa miejsca, to najprawdopodobniej będzie chciał z nich korzystać. Właśnie tutaj zrodził się pewien konflikt, gdyż pojawiła się matka, która zażądała oddania dodatkowego miejsca jej dziecku.

Anonimowe wyznanie osoby plus-size sprowadza się do tego, że postanowiła odmówić dzielenia się swoim drugim miejscem. Dlaczego ma z niego rezygnować, jeżeli dosłownie opłaciła dwa siedzenia? Skoro matka nie chce trzymać dziecka na kolanach i najchętniej skorzystałaby z drugiego miejsca, to dlaczego sama nie zapłaciła więcej za dodatkowe siedzenie?

Nieprzyjemne spojrzenia przez resztę lotu...

Historia miała wyglądać tak, że początkowo stewardessa prosiła o ustąpienie miejsca dziecku, lecz gdy pasażerka plus-size odmówiła, ostatecznie matka z dzieckiem przestała to forsować, a reszta lotu miała przebiegać w atmosferze „nieprzyjemnych spojrzeń”.

Co ciekawe, ludzie w internecie zostawiają różne komentarze na ten temat. Ktoś napisał, że skoro najpierw wszyscy mieli za złe otyłym pasażerom ich przesadne rozmiary i oczekiwali, że zaczną sobie kupować dwa miejsca… to niech teraz nie oczekują, że te miejsca będą oddawane innym. Dziennikarze z New York Times wspominają również o internetowej wypowiedzi, która sprowadza się do tego, że „samoloty są często przepełnione, więc jakim prawem ktoś kupuje sobie dwa miejsca”.

