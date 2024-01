Influencerki uczą, jak sprawdzać facetów. Rewolucyjny test pomarańczy

Jeżeli jest jakaś rzecz, na której influencerki świetnie się znają, to na pewno będzie to szukanie „odpowiedniego faceta”. W sieci istnieje cała masa nietypowych porad, a wśród nich znajdują się takie perełki, jak ta, zgodnie z którą facet musi wydać 8 tys. zł na randki. Inna wartościowa porada ma związek z sytuacją, w której mężczyzna śmie odmówić płacenia za randkę.

Sprawdzony test na faceta!

No dobrze, ale co tym razem wymyśliły influencerki? Otóż okazuje się, że jest to genialna metoda, która podbiła internet. Wszystko sprowadza się mniej więcej do tego, żeby w domu były pomarańcze, a gdy dziewczyna zasugeruje, iż ma ochotę na zjedzenie wspomnianej pomarańczy… wtedy kluczowa jest reakcja jej mężczyzny.

Jeśli facet usłyszy potrzebę kobiety, lecz nie zdecyduje się na obranie całej pomarańczy i wręczenie jej swojej ukochanej… wtedy ma to być ważny znak. Dlaczego? Co tak naprawdę chcą uzyskać influencerki stosujące taką metodę? Niektóre tłumaczą wprost, a inne demonstrują metodę w akcji.

W dużym skrócie chodzi o to, że dobry partner ma zawsze wykazywać chęć pomocy i powinien się domyślać pewnych rzeczy. Przykładowo, jeśli dziewczyna ma ochotę na pomarańczę, to miłym gestem będzie jej obranie. Oczywiście, że sama jest w stanie tego dokonać, lecz tutaj chodzi o małe gesty, które świadczą o miłości oraz chęci pomagania. Influencerki polecają metodę i przy okazji demonstrują ją w akcji. Powstał z tego nowy trend!

Na koniec przypominamy, że zdaniem pewnej tiktokerki, kobiety nie powinny płacić podatków: „Wystarczająco już cierpimy”.

Źródło: Antyradio/TikTok

